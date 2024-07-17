郭智輝盼引進移工補台電缺人　勞長何佩珊提出3解方

▲勞動部長何佩珊。（圖／YahooTV《齊有此理》提供）



記者廖婕妤／台北報導

台電近期面臨技術人員短缺問題，經濟部長郭智輝也向勞動部呼籲可以引進外籍移工，勞動部長何佩珊今日接受YahooTV《齊有此理》專訪時指出，其實台電現在的大工程就可以引進移工，除此之外也可以透過產學合作、僑外生，以及改善承攬商文化，吸引更多人才。

何佩珊表示，台電現在有10年強韌電網計畫，這個大工程本身就可以引進外勞，只是它現在引進的外勞是純粹的體力工、是幫忙搬東西的，不是專業人力，「郭部長現在遇到的困難，是需要有一定程度技術能力的人，還要考證照、通英文、國語、台宇等，我們也在協助幫他解決這個問題。」

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何佩珊指出，確實中階技術人力這一塊的缺口相當大，主要是因為少子化、教改等因素所造成，現在就是先幫台電解決問題，第一個是它本身現在就可以引進移工，並將他們轉換為專業人員，進行大工程的其他工作；第二個是產學合作，可以與技職學校合作，預先招募學生，讓他們在畢業後無縫接軌進入台電工作；第三個是僑外生開放，目前正在考慮開放僑外生工作種類，讓他們可以進入需要中階技術人力的領域。

何佩珊說，台電要克服的問題是，它不是台電的缺，而是台電外部承包商的缺，可能國公營企業都可以考慮，就是說這種承攬文化，其實在缺工年代對攬才不容易，層層下包的結果，能提供的勞動條件相對不好，吸引到的人就會比較難，這個是很現實的問題，勞動部也正在跟經濟部兩邊討論，要幫忙克服這些問題。