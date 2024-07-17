環球晶獲美補助4億美元　宣布在美生產最先進12吋矽晶圓

▲環球晶。（圖／翻攝自Google Maps）

記者高兆麟／綜合報導

環球晶（6488）今日宣布旗下子公司GlobalWafers America （GWA）及MEMC LLC與美國商務部已簽署一份不具約束力的初步備忘錄(preliminary memorandum of terms, PMT)，基於《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act)，將獲得最高4億美元的直接補助，該補助將用於德州謝爾曼市及密蘇里州聖彼得斯市先進矽晶圓廠之興建。

GWA德州謝爾曼市的生產基地全面竣工後，將成為美國睽違二十多年來首座擁有一貫製程的先進矽晶圓工廠。GWA總經理Mark England表示：「在拜登政府的支持下，我們很榮幸能將全球最先進的12吋矽晶圓技術帶到美國本土，以彌補白宮所指的美國半導體供應鏈中的關鍵缺口。未來環球晶圓將全力投入美國市場，並對於能在美國半導體產業復甦中扮演決定性角色感到非常高興。」

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隨著此項投資計畫的推動，GWA將在德州快速發展的矽草原(Silicon Prairie)生態系中佔有舉足輕重的地位。England補充：「德州及北德州泰克索馬(Texoma)地區皆熱烈歡迎GWA投資案，並提供獎勵措施。為了回應當地的熱情，我們很榮幸能為謝爾曼市創造1,200個建築相關工作機會，與包括生產作業人員、技術人員和工程師等各領域，共750個高薪製造工作，並預計於2026年前實現。」身為唯一在美國投資先進晶圓的製造商，GWA將有助於降低美國對海外先進晶圓製造廠的高度依賴。

北德州已是半導體先驅德州儀器(Texas Instruments)的所在地，環球晶圓的投資將使北德州進一步成為美國最獨特的半導體生態系，使其成為美國頂尖類比及嵌入式半導體企業的總部，以及美國唯一的12吋先進矽晶圓的製造基地。德州儀器全球採購及物流副總裁Rob Simpson就此消息向環球晶圓與美國商務部表達祝賀，表示：「德州儀器歡迎GWA在北德州的投資，這將對當地日益成長的半導體生態系帶來極具意義的貢獻。」

德州州長Greg Abbott表示：「德州持續成為全美最佳的經商重鎮。身為美國唯一的先進晶圓製造商，GWA之所以選擇在德州投資，正因為我們擁有世界一流的商業環境、友善的商業法規，以及年輕、具備成長性及高技術的勞動力。環球晶圓是我們維持全美半導體製造領先地位的關鍵夥伴，感謝他們選擇在北德州設立新據點。」

環球晶圓致力於在美國開發多樣化的次世代晶圓技術，以支持其經濟和韌性，包括在謝爾曼市設立研究與開發中心，以及在聖彼得斯市興建美國唯一的12吋先進SOI晶圓生產基地，竣工後預計將帶來500個建築相關工作機會及130個高薪製造工作。

作為美國唯一的12吋SOI晶圓供應來源，MEMC LLC的投資將為美國供應鏈增添新韌性，對此，格羅方德(GlobalFoundries)全球供應鏈資深副總裁Ashlie Wallace表示：「格羅方德非常肯定晶片法案給予環球晶圓的直接補助。環球晶圓作為我們的長期戰略合作夥伴，其當地生產的矽晶圓是我們製造關鍵半導體元件不可或缺的材料。」



美國商務部長Gina Raimondo在強調此次補助對於美國供應鏈至關重要時表示：「拜登總統正在重振我們在整體半導體供應鏈的領導地位–從材料到製造、研發。藉由此項投資，環球晶圓將在強化美國半導體供應鏈中成為要角，提供先進晶片所需的本土矽晶圓。該筆投資正協助拜登政府鞏固我們供應鏈的安全性，並將在德州和密蘇里州創造超過2,000個工作機會，並最終降低成本，提升美國的經濟與安全。」

環球晶圓另計劃向美國財政部就GWA與MEMC LLC符合支出條件部份，申請最高可達25%的先進製造業投資稅收抵免(Advanced Manufacturing Investment Credit, AMIC)。

環球晶圓董事長徐秀蘭向美國國會、商務部及財政部在晶片法案上的支持表達誠摯感謝：「感謝美國政府的支持，環球晶圓很高興能在美國半導體供應鏈中扮演關鍵角色。尤其特別感謝Raimondo部長在過程中的合作與遠見，從第一天開始，她的鼓勵使我堅信美國政府對我們投資案的支持，將對美國的目標產生重大且戰略性的影響。」

環球晶謝爾曼市及聖彼得斯市的工廠全面運轉後，最高將可回收五成之生產用水，並規劃以100%再生能源來製造全球最先進的矽晶圓，竭盡所能地減少環境足跡。