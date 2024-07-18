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平凡工程師1檔股票存300張　年領300萬股息

臉書「小寶存股」版主寶爸存股20年，如今年領300萬股息。

▲臉書「小寶存股」版主寶爸存股20年，如今年領300萬股息。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

存股很無聊，耐得住寂寞也才能抱得住。臉書「小寶存股」版主寶爸從大學剛畢業後就認真存股，花14年時間買回自己的時間自由，再持續投入每年領到的股利，現在身價已經上億。他認為，存股標的就是越穩定、越能給你回報。

「成為全職投資人以後，因為拿不出固定薪資證明，沒想到房屋要貸款也有點麻煩，但只要拿出股利單，銀行就立刻點頭；小孩學校老師也常問我是什麼職業，好難回答喔。」臉書「小寶存股」版主寶爸幽默地笑說，這幾年自己碰到的困擾。

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當2016年領到股利破百萬後，寶爸就決定買回自己的時間自由，從科技業離開。他透露，2016年後每年領到的股利，他都持續再投入，所以，資產繼續成長，而疫情後全球股市走一段大多頭，尤其近半年台股的漲勢驚人，所以，讓他身價更上一層樓，目前已經上億。

寶爸指出，他的持股相當無聊，每天股價走勢都像死亡心電圖一樣，但他卻覺得，公司經營最重要的就是穩定，也唯有穩定，才能讓自己安心投入。以他金融股第一大持股合庫金為例，因為每年都會配發股票股利，不用特別照顧，持股就能自動長大，目前他帳上持有超過300張，市值超過800萬元。

再以玉山金為例，儘管2023年時玉山金股利發放大幅縮水，還決定以每股20元的價格現金增資160億元，但寶爸根本不擔心，並且參與現金增資，「現在玉山金的股價有30元，證明存金融股真的不用擔心太多。」

至於另外一大持股則是營建類股。寶爸解釋，他偏好投資輕資產的產業，營建和銀行都屬此類，「我目前手上還有十多年前買入的永信建、櫻花建、華固等，當年買入是因為這些公司穩定配發現金股利。沒想到的是，現在帳上的營建股早已漲200%、300%，變成飆股了，與之前成交量少、股價也不太波動大不同。再次證明只要公司穩健，就有機會從『好』這個等級躍升到『更好』。」

身為科技工程師，寶爸其實對於財報不熟悉，但為了懂投資，下班後認真進修、甚至考上會計師。從一個平凡的上班族，到現在想到哪個城市久住、體驗生活都不成問題的自由人，寶爸說，投資真的能翻轉人生，「我在臉書經營『小寶存股』的目的，也是希望孩子長大後能夠學到我的投資智慧，好好靠投資拿回人生的主導權。」


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