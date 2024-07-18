台北港南碼頭C填區工程　獲第13屆新北市工安獎特優

▲新北市勞工局局長陳瑞嘉頒獎給台北港南碼頭工程施工團隊，由台灣港務公司基隆港務分公司陳華雄工程處長（左2）、宇泰工程顧問公司張文欽執行副總（左1）及工信工程公司丁承之總經理（右1）代表受獎。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司「台北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸暨S04~S05碼頭工程」，榮獲第13屆新北市工安獎（優良公共工程獎）特優，於18日上午在新北市政府禮堂辦理頒獎表揚，基隆港務分公司由陳華雄處長代表受獎。

港務公司指出，公司一直以來將職業安全衛生管理視為核心管理重點，能與新北市轄內的各項重大工程一同參賽並獲得殊榮是對公司工程人員的肯定，也是公司成為全國業界標竿的指標。基隆港務分公司特別感謝評獎單位的認可，及工程團隊宇泰工程顧問公司和工信工程公司，這獎項是團隊共同努力成果。

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未來，港務公司將持續強化並落實工程的安全衛生管理，以提升職場安全衛生水準，朝向零職業災害目標邁進，同時工程也如期如質完工。

陳華雄處長表示，台北港南碼頭C填區面積約為54公頃，未來將作為發展智慧汽車物流園區使用，本工程完成周邊的840m護岸、兩席碼頭、公共道路及附屬設施後，將可提供整個園區利用。