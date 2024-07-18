店員臉超臭！「打烊前30分鐘」不敢買飲料　網轟：慣老闆的問題

▲原PO有時太晚去，店員會擺一張臭臉。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

「可不可熟成紅茶」新竹關埔店范姓女店員，不滿客人在快打烊時點餐，竟吐口水、徒手抓珍珠，引起撻伐，就有網友表示，擔心造成店家困擾，打烊前30分鐘就不會消費，自己是做服務業，也不喜歡客人在打烊前最後一秒進來，好奇飲料要在打烊前多久買才合適？對此，網友指出，是慣老闆的問題。

有網友在Dcard發文，自己通常在打烊前30分鐘就不會進店消費，擔心造成店家的困擾，但有時候一小時前去買，就看到店員在收東西，「有時候還會臭臉，不知道是平常就這樣，還是真的造成他們困擾了」。

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他透露，之前在診所打工，也不喜歡客人在打烊前最後一秒進來，「如果只是買1、2杯飲料，要在打烊時間多久之前買，才不會造成店家和店員的困擾啊？」

對此，網友直呼，是店家的問題，「作為消費者的我，路過看還在營業當然就是買，每間店營業時間都不一樣，難不成還要先上網查幾點關門才能買嗎？」「都在公告的營業時間去，有什麼不對的嗎」、「總不能跟老闆說，下班時間五點，我四點半開始收行李不做事喔」、「有種就直接明寫幾點不接單，不然就不要在那邊廢話」、「這是老闆跟員工的問題，客人只要是營業時間內進去點餐都沒問題」。

網友表示，通常晚下班就是當免費勞工，「就是餐飲慣老闆想偷員工勞力，不想付錢而已」、「我現在待的店就是這樣，要滿半個鐘才能報加班，還要求我們，即使關門時間到了客人要下單，在有的材料下還是要做，然後每天都是超時15-20分鐘，沒有加班費，所以有時候客人壓線，心情真的超不爽 」、「就晚下班老闆也不會給錢，誰不會臭臉」、「如果客人壓線來，自己就必須更晚下班，而且不算薪水喔，所以很多員工會在打烊前盡量都把事情整理完」。