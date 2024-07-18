劉詩宗連任物流暨供應鏈協會理事長　將加強在職訓練補強專業人力

▲前排右五起獲得連任的理事長劉詩宗、航政司長韓振華與理監事及貴賓合影。（圖／TILSCA提供）



記者張佩芬／台北報導

台灣國際物流暨供應鏈協會(TILSCA)昨(17)晚召開第八屆會員大會並改選理監事，原任理事長劉詩宗順利當選連任，他表示將因應產業發展趨勢，加強在職訓練與產學合作計劃，為國際物流暨供應鏈補強專業人力來源。

劉詩宗提出協會未來五項發展計畫：

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1.持續推動薪火相傳，經驗傳承的在職訓練與產學合作計劃，為國際物流暨供應鏈補強專業人力來源。

2. 因應淨零碳排，永續地球，舉辦ESG管理策略培訓、歐盟EU ETS專題演講與實務運用，俾使業界及早建立觀念與職能。

3. AI運用、大數據運算以及數位區塊鏈等智慧化國際物流，來提升產業服務績效。

4. 提供郵輪旅遊產業供應鏈服務平台，促進台灣產品進軍歐美郵輪市場。

5. 特殊貨物如溫控貨品物流以及危險物品儲放移動等專業職能建立，落實在供應鏈運輸服務之安心與安全。

他表示以上這幾方面，希望能由TILSCA的團隊力量來為產官學研，略盡棉薄之力，讓產業發展更順遂。

第八屆理事15位當選名單中唯一變動的是原關貿網路陳雪桃副總放棄參選，改由馭航蕭禹新董事長參與選舉並順利當選。其餘14位理事均為第七屆連任。監事5位當選者均是第七屆連任。常務理事都是連任，常務監事因昨日在場人數不足將另安排選舉。

當選常務理事的有劉詩宗、工業技術研究院陳慧娟總監、宇柏資訊秦玉玲董事總經理、律僑國際物流葉建明總經理、超捷國際物流蔡登俊董事長。

理事當選人除前四位當選常務理事者，還包括迅航國際蔣懷德總經理、曜捷運通劉世仁總經理、台灣運保服務楊瑞如總經理、馭航蕭禹新董事長、拓航有限公司陳木枝總經理、萬達國際物流郭文榮 執行長、航網中山科技張慧總經理、紳運有限公司林毓桂總經理、美國(CSCMP)台灣圓桌會李柏峰會長、高雄應用科大/國際企業系李仁耀教授。

監事當選人包括東立物流董事洪辰冬，還包括台灣港務公司鄭德松顧問、晟洋海運承攬運送李清澤董事長、式邦船務代理李杰倫經理、新安東京海上產物保險王昭文經理。