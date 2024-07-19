亞洲資產管理規模達40,940億美元　新加坡首度超越香港

▲亞洲資產管理規模，新加坡第一次超越香港 。（圖／翻攝童振源臉書）

記者陳弘修／台北報導

根據新加坡與香港最新公布的2023年數據，新加坡的資產管理規模（Asset under Management）已達到40,940億美元，第一次超過香港的39,930億美元，成為亞洲最大金融中心。我駐新加坡大使童振源表示，從2021年開始，新加坡的資產管理規模增加幅度都遠超過香港，亞洲資金大量流向新加坡的趨勢已經很明顯。

童振源18日透過臉書分享亞太地區的資產管理金融資訊，他表示，從2017年至2023年的複合年均成長率（CAGR），新加坡為9.0%，香港則不到新加坡的一半，只有4.3%。

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童振源進一步指出，2017年，新加坡的資產管理規模只有24,380億美元，香港為31,060億美元，新加坡落後香港高達6,680億美元。2018年新加坡的資產管理規模落後香港5,380億美元，2019年新加坡的資產管理規模落後香港超過1兆美元，2020年新加坡的資產管理規模落後香港仍高達9,840億美元。

若從數字上來看也可以發現，2021年新加坡的資產管理規模增加14.0%，香港僅增加1.2%；2022年新加坡的資產管理規模減少8.8%，香港衰退更多到14.2%；2023年新加坡的資產管理規模增加11.8%，香港則僅僅增加2.1%。

童振源表示，2023年，新加坡的資產管理規模已經超出香港1,010億美元。從2021年開始，新加坡的資產管理規模增加幅度都遠超過香港，顯示2020年疫情發生後，亞洲資金大量流向新加坡。