看好消費出口動能　中經院上修經濟成長率到3.81%

▲中經院看好今年國內消費能力。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

中經院今天發布最新經濟預測，看好在消費、出口雙引擎帶動下，把台灣今年經濟成長率從原本3.38%上修到3.81%，通膨在國內蔬果價格走穩下，微幅下修今年CPI到2.16%。

中經院今年4月原預測台灣今年經濟成長率3.38%，消費者物價指數年增率（CPI）估2.30%；今天最新預測指出，台灣受惠AI等發展，股市創歷史新高，財富效果帶動民間消費成長，再來是出口暢旺，推動經濟成長，上修台灣全年經濟成長率到3.81%，增加0.43個百分點，成長模式呈現「內外皆溫」。

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中經院指出，國際主要機構近期微幅下修美國經濟成長率、微幅上修中國經濟成長率，整體而言，國際油價與原物料價格走勢持平，全球通膨持續降溫。

中經院經濟展望中心主任彭素玲解釋，台灣今年經濟成長率呈現逐季下滑，組成來看，民間消費雖然去年基期高，但因為有財富效果，加上疫後消費模式改變，預估民間消費今年全年成長2.95%。

至於出口部分，彭素玲指出，因為AI跟高速運算等全球需求暢旺，帶動相關商品出口蓬勃成長，今年海關出口年增率可望達8.32%；進口成長則因為出口、廠商投資的衍生需求影響，年增率為7.31%。

此外，中經院預估，國內投資從去年負成長轉為今年正成長，民間投資先前預期負成長，這次預估轉為小幅正成長0.45%。

彭素玲說明，主要是機械設備等進口穩健成長，以及觀察房市營建仍處熱絡，加上國內外廠商對投資台灣計畫、金額都有微幅增加，因此對民間投資較為樂觀。

中經院說明，新台幣今年上半年因熱錢進出加上美元相對強勢，多遊走在32.4元到32.6元間，近期日圓貶破161，預期下半年美元走緩下，新台幣與日圓可能止貶回升，預估新台幣全年平均價位在31.96元。

至於通膨走勢，雖然國際農工原物料價格相對平穩，但新台幣價格走貶，導致以新台幣計價的進口價格走升。在國內蔬果價格走穩情形下，中經院預估台灣今年CPI年增率約2.16%，整體而言，上半年較高、下半年趨緩，但全年仍略高於2%。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，過去這幾年確實CPI多高於2%，目前商品類價格漲幅低於服務類價格，服務類價格年增率仍在2%以上，像是旅遊、外食費用、房租仍是推升服務類價格的原因。