如何善用AI克服假訊息橫行、支援行銷　真善美傳播研習營分組競賽展現成果

▲淡江大學文學院長紀惠君（左二）、ETtoday總經理陳安祥（左一）、台灣事實查核中心董事兼執行長邱家宜（右三）、MyGoPen總編審葉子楊（右二），共同參與第三屆真善美傳播研習營。（圖／資料照，下同）

財經中心／綜合報導

由公益信託星雲大師教育基金、社團法人中華文化推廣協會聯合主辦的「第三屆真善美傳播研習營」於7月15日至18日舉行。以培養未來媒體菁英為目的，邀請45位專家學者、產業達人擔任講師，探討「重塑AI時代下媒體的真善美」。

進入第四天課程（7/19），除了兩場專題座談、一場即戰力工作坊外，重頭戲是由80名學員、分8組，以「重塑AI時代下媒體的真善美」為題，展開提案競賽，亦是成果發表。

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運用AI強化行銷、擊破假新聞

第四天的第一場專題講座，以「假訊息與新聞查證」為題，由淡江大學文學院院長紀惠君擔任主持人，ETtoday新聞雲總經理陳安祥、台灣事實查核中心董事兼執行長邱家宜、MyGoPen總編審葉子楊為與談人，以新聞角度分享如何利用AI提高報導質量，強調記者需擔任新聞守門員的角色，查證新聞、查核資訊來源、杜絕假資訊，同時培養採訪能力。這些都是目前AI無法取代的記者專業能力。

▲學生詢問如何用AI做到新聞查證，對抗假新聞帶來的衝擊與影響。

第二場即戰力工作坊以「AI運用與媒體實作」為題，由銘傳大學傳播學院長陳柏宇擔任主持人，政治大學新聞系教授李怡志、文化大學大傳系教授兼系主任王台瑞則分享AI內容生成、影像生成如何改變媒體編輯室的作業模式。兩位講師現場示範訓練AI生成文章、圖像、甚至是影音內容。也提醒大家要優先確保新聞價值，再善用AI工具讓新聞品質和效率更上層樓。

▲銘傳大學傳播學院長陳柏宇（左一）、政治大學新聞系教授李怡志（右二）、文化大學教授王台瑞（右一）現場示範AI生成影像與文章，讓學生大呼過癮。

研習營的最後一堂課，則以時下最流行的「社群與媒體行銷」為題，由國立政治大學傳播學院院長陳憶寧擔任主講人，邀請網路溫度計品牌行銷總監王子禾、QSearch商務開發暨品牌顧問講師黃達凱、彥星喬商廣告傳播事業群行銷策略長田福海三位業界達人分享實務經驗。課堂中談及現今媒體行銷必須要善用大數據、分析網路聲量，更強調要跟上時事潮流，要精準鎖定熱門話題，才能在社群行銷上引領潮流。

學員發揮創意與新科技 令人耳目一新值得讚賞

「第三屆真善美傳播研習營」在7/18下午迎來最後一波高潮，由80位學員、分8組進行分組競賽。學員們為了榮耀，紛紛傾盡所學、發揮創意。由佛光大學傳播學系主任徐明珠、南華大學傳播學系副主任黃彥穎、人間福報總監楊錦郁擔任評審委員。

今年學員表現，獲得評審團的一致讚賞，他們同聲表示，能在過去四天中，利用擠出來的時間，完成這些作品，未來值得期待；且學員們表現都相當傑出，其實每組差異其實並不大。而最終由「AI全智能衣櫥」獲頒第一名，其活潑、有創意的表達方式，搭配簡報內容兼具實用性和需求性，對目標受眾很清楚，贏得三位評審的高分評比。

▲學員以「AI全智能衣櫥」為題，創意展示具實用性的AI運用，由研習營召集人趙怡（圖中）代表頒發第一名競賽獎金。

