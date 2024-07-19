ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

如何善用AI克服假訊息橫行、支援行銷　真善美傳播研習營分組競賽展現成果

▲▼真善美傳播研習營,AI,假訊息,行銷,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／資料照）

▲淡江大學文學院長紀惠君（左二）、ETtoday總經理陳安祥（左一）、台灣事實查核中心董事兼執行長邱家宜（右三）、MyGoPen總編審葉子楊（右二），共同參與第三屆真善美傳播研習營。（圖／資料照，下同）

財經中心／綜合報導

由公益信託星雲大師教育基金、社團法人中華文化推廣協會聯合主辦的「第三屆真善美傳播研習營」於7月15日至18日舉行。以培養未來媒體菁英為目的，邀請45位專家學者、產業達人擔任講師，探討「重塑AI時代下媒體的真善美」。

進入第四天課程（7/19），除了兩場專題座談、一場即戰力工作坊外，重頭戲是由80名學員、分8組，以「重塑AI時代下媒體的真善美」為題，展開提案競賽，亦是成果發表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運用AI強化行銷、擊破假新聞

第四天的第一場專題講座，以「假訊息與新聞查證」為題，由淡江大學文學院院長紀惠君擔任主持人，ETtoday新聞雲總經理陳安祥、台灣事實查核中心董事兼執行長邱家宜、MyGoPen總編審葉子楊為與談人，以新聞角度分享如何利用AI提高報導質量，強調記者需擔任新聞守門員的角色，查證新聞、查核資訊來源、杜絕假資訊，同時培養採訪能力。這些都是目前AI無法取代的記者專業能力。

▲▼真善美傳播研習營,AI,假訊息,行銷,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／資料照）

▲學生詢問如何用AI做到新聞查證，對抗假新聞帶來的衝擊與影響。

第二場即戰力工作坊以「AI運用與媒體實作」為題，由銘傳大學傳播學院長陳柏宇擔任主持人，政治大學新聞系教授李怡志、文化大學大傳系教授兼系主任王台瑞則分享AI內容生成、影像生成如何改變媒體編輯室的作業模式。兩位講師現場示範訓練AI生成文章、圖像、甚至是影音內容。也提醒大家要優先確保新聞價值，再善用AI工具讓新聞品質和效率更上層樓。

▲▼真善美傳播研習營,AI,假訊息,行銷,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／資料照）

▲銘傳大學傳播學院長陳柏宇（左一）、政治大學新聞系教授李怡志（右二）、文化大學教授王台瑞（右一）現場示範AI生成影像與文章，讓學生大呼過癮。

研習營的最後一堂課，則以時下最流行的「社群與媒體行銷」為題，由國立政治大學傳播學院院長陳憶寧擔任主講人，邀請網路溫度計品牌行銷總監王子禾、QSearch商務開發暨品牌顧問講師黃達凱、彥星喬商廣告傳播事業群行銷策略長田福海三位業界達人分享實務經驗。課堂中談及現今媒體行銷必須要善用大數據、分析網路聲量，更強調要跟上時事潮流，要精準鎖定熱門話題，才能在社群行銷上引領潮流。

學員發揮創意與新科技　令人耳目一新值得讚賞

「第三屆真善美傳播研習營」在7/18下午迎來最後一波高潮，由80位學員、分8組進行分組競賽。學員們為了榮耀，紛紛傾盡所學、發揮創意。由佛光大學傳播學系主任徐明珠、南華大學傳播學系副主任黃彥穎、人間福報總監楊錦郁擔任評審委員。

今年學員表現，獲得評審團的一致讚賞，他們同聲表示，能在過去四天中，利用擠出來的時間，完成這些作品，未來值得期待；且學員們表現都相當傑出，其實每組差異其實並不大。而最終由「AI全智能衣櫥」獲頒第一名，其活潑、有創意的表達方式，搭配簡報內容兼具實用性和需求性，對目標受眾很清楚，贏得三位評審的高分評比。

▲▼真善美傳播研習營,AI,假訊息,行銷,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／資料照）

▲學員以「AI全智能衣櫥」為題，創意展示具實用性的AI運用，由研習營召集人趙怡（圖中）代表頒發第一名競賽獎金。
 

關鍵字： 真善美傳播研習營AI假訊息行銷永慶房市訊息永慶必知小常識

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電跌破千元是買點？瘋搶零股　飆1260萬股天量

台積電跌破千元是買點？瘋搶零股　飆1260萬股天量

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨日舉行法說會，並釋出樂觀財測及展望，但股價仍受美國前總統川普言論風暴波及，今（19）日開低走低，並以最低970元作收，重挫35元，但儘管如此，投資人卻紛紛趁低價搶進零股，盤中和盤後合計零股交易飆1260萬9544股，寫台積電零股交易史上新高。

2024-07-19 16:28
史上第5大！外資賣超台股644億元　連6砍

史上第5大！外資賣超台股644億元　連6砍

外資熱錢大出逃，今再加碼砍出，賣超金額高達644.47億元，創下史上第5大，統計外資史上賣超前十大中，今年就有4天，且有2天都是在台積電（2330）法說會後的隔天。

2024-07-19 16:26
微軟全球大當機！CrowdStrike認出包　盤前股價「崩跌2成」

微軟全球大當機！CrowdStrike認出包　盤前股價「崩跌2成」

微軟（Microsoft）服務大當機，據報是受到網路安全公司CrowdStrike於19日釋出的防毒軟體更新檔導致，全球各地紛傳出災情，至台北時間今下午5點半左右，CrowdStrike股價在美股盤前已崩跌20%，微軟則重挫3%。

2024-07-19 17:48
華為突告聯發科「傳為顛覆專利許可商模」　建立新收費框架

華為突告聯發科「傳為顛覆專利許可商模」　建立新收費框架

根據中國《企業專利觀察》微信公號透露，華為近日對IC設計大廠提告，外界也推測可能是涉及5G等蜂窩移動通信技術，但對此聯發科僅低調表示，該案已進入司法程序，本公司不予評論，此訴訟案件對本公司無重大影響。

2024-07-19 13:37
台股重挫529點　金管會信心喊話：基本面尚稱穩健

台股重挫529點　金管會信心喊話：基本面尚稱穩健

台股連三個交易日走跌，今（19）日更重挫529.21點，以22869.26點作收，指數摜破22900點，金管會下午信心 喊話，指出今年以來截至18日止，台股上漲30.49%，優於國際主要股市，且基本面尚稱穩健。

2024-07-19 17:07
台股3天慘摔逾千點　國發會劉鏡清曝「1喜訊」：下半年景氣看好

台股3天慘摔逾千點　國發會劉鏡清曝「1喜訊」：下半年景氣看好

台股近日受到美國前總統川普放話「收保護費」言論影響，3天跌掉逾千點，對此，國發會主委劉鏡清認為，股市本來就有起伏，但他也透露一項喜訊，就是目前看起來今年民間投資有機會突破5兆、寫史上第二高，因此下半年景氣目前絕對是看好的。

2024-07-19 16:41
SCFI連2周下滑　美西線跌近7％最多

SCFI連2周下滑　美西線跌近7％最多

海運市場部分航線運價持續向下修正，最新公布的SCFI指數連續2周下跌，本周下跌132.42點或3.6％至3542.44點，其中以美西線跌幅近7％最多。

2024-07-19 16:02
駁川普「台灣奪取美晶片產業」說法　彭博：給中國有機可乘

駁川普「台灣奪取美晶片產業」說法　彭博：給中國有機可乘

美國前總統川普嗆應向台灣收取保護費，此一席話牽動市場敏感神經，引發各界討論，《彭博》專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）對此撰文反駁，強調川普的說法並不正確，恐會對美台產業關係造成衝擊，甚至反而對正想辦法迎頭趕上的中國帶來幫助。

2024-07-19 12:41
台積電、大立光法說曝iPhone 16訂單不增　郭明錤：蘋果AI太樂觀

台積電、大立光法說曝iPhone 16訂單不增　郭明錤：蘋果AI太樂觀

知名蘋果分析師郭明錤今日發文指出，雖然WWDC後，不時有iPhone 16訂單增加的訊息，但近期連續兩個Apple的關鍵供應商 (台積電與大立光) 的法說，都暗示了iPhone 16可能沒有增加訂單，因此他認為人們對新款iPhone 16的預期或許過於樂觀。

2024-07-19 10:21
富邦金填息逼4成再逆轉下殺　新光金跌幅最深

富邦金填息逼4成再逆轉下殺　新光金跌幅最深

台股重挫逾500點，金融股也遭遇空襲。以金控股表現來看，股王富邦金（2881）今（19）日除息，早盤一度填息近4成，終場以下跌1.49%作收，新光金（2888）跌勢最重，爆出21.8萬張大量，股價收盤跌破11元、重挫3.5%。

2024-07-19 14:02

讀者迴響

熱門新聞

川普一句話凸顯台積電弱點　市值蒸發7400億

雲豹能源出關股價跳空漲停鎖死　攻上300元新高價

股匯雙殺！台股重摔近500點　台幣重貶逾1.5角

「半導體大佬」病逝！享壽64歲　公司證實了

1檔「黃仁勳概念股」　下半年旺過所羅門

平凡工程師1檔股票存300張　年領300萬股息

9檔「AI機器人」台灣概念股出列　黃仁勳、馬斯克都愛

台積電法說過後誰值得留意？　點名蘋概股、手機族群浮出檯面

即／美股三大指數再跌　納指低開低走

蘿拉誇張行徑「蔡阿嘎早知道」1原因沒開除

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

超商8＋9

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366