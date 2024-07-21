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AI成為加薪利器！　AWS研究：具AI技術人才有望獲39%漲薪

▲亞馬遜（Amazon）旗下亞馬遜網路公司（Amazon Web Services, AWS）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜（Amazon）旗下亞馬遜網路公司（Amazon Web Services, AWS）。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

Amazon Web Services（AWS）發布的最新研究顯示，當人工智慧（AI）被普遍運用時，台灣具備AI技術和專業知識的人才將獲得高達39%的薪酬漲幅，其中IT（39%）和研發（37%）部門人員的受益最大，其次為業務營運（33%）部門。

為深入了解AI技術在職場的應用趨勢和需求，AWS委託國際科技諮詢公司Access Partnership進行名為「加速提升AI技能：協助台灣在職人士因應未來工作需求」的調查，向台灣1,600多名員工和500多個企業進行調查。

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研究指出，98%的技術專業員工、95%的技術相關員工、91%的非技術相關員工對AI的影響持正面態度。除了大幅提高薪酬外，受訪的員工認為AI可提高多達48%的生產力。預計在2028年能明顯感受到AI帶來的生產力提升，且所有類型的員工都參與其中，屆時非技術相關員工的AI工具使用率將增加1.6倍，增幅高於技術專業（1.4倍）和技術相關（1.5倍）員工。

研究亦發現，89%的受訪雇主會優先聘用AI人才。然而，其中75%的雇主表示在尋找具備相關技能的人才時面臨困難，顯示台灣AI人才可能仍然不足。

AWS台灣暨香港總經理王定愷補充：「AI的興起，為台灣企業提供了推動創新和提高生產力的機遇。然而，若要充分釋放這些技術的潛力，培養具備AI技能的員工尤其重要。AWS致力為台灣各種規模的企業和個人提供所需的培訓、工具和資源，幫助他們提升技能，為AI驅動的未來做好準備。」

研究發現台灣的AI轉型速度驚人，已有86%的受訪企業在2023年使用由AI驅動的工具，而預計到2028年，不論企業規模大小，相關工具的使用率將會上升至95%。雖然大多數企業預計研發（94%）和IT部門（93%）將從AI中受益最大，但他們預計業務營運（92%）部門也將充分受益於AI。

生成式AI在過去一年吸引了大眾關注，有別於用來進行模式辨認和預測的傳統AI系統，生成式AI能快速生成內容，包括對話、故事、圖片、影片、音樂等等。生成式AI正逐漸改變台灣的職場，92%的受訪者預計2028年前將使用相關工具，且大部分受訪的雇主（99%）和員工（96%）能指出至少一項生成式AI帶來的好處。雇主認為幫助學習（64%）是使用生成式AI最大的潛在好處，其次是增加創新和創造力（63%）以及改善工作成果（62%）；員工也認為幫助學習（60%）是最大的潛在好處，其次是改善工作成果（58%）和自動化重複性的工作（57%）。

研究發現，雇主最需要員工具備的技能為使用AI驅動的工具、開發AI或ML、提供技術支援，而這三項同時為員工最想學習的AI技能。從性別來看，不論男性（88%）和女性（82%）員工都表示有興趣透過學習AI技能以促進職涯發展；從年齡來看，18-24歲的員工學習AI技能的動力為獲得更高的薪水，25-64歲的員工為提高工作效率，65-74歲的員工則為提升工作成就感。

根據104人力銀行指出，AI巨浪來襲，104人力銀行線上已有將近3萬個AI相關工作機會，5年成長49.2%。徵才需求量最多的前三大產業為：電子資訊／軟體／半導體業，線上AI工作機會數1.6萬個、一般製造業5,600個、批發／零售業1,500個；若相同職務、工作內容描述與AI相關，平均月薪可從4.1萬元成長至5.7萬元。

然而，台灣企業和員工在填補AI技能空缺時依然困難重重。根據研究，超過三分之二的受訪員工表示，缺乏雇主支持是學習AI技能的主要阻礙。82%的受訪雇主表示缺乏執行AI人才培訓計劃的知識是主要阻礙，而77%的雇主表示不了解員工的AI技能需求。

關鍵字： AI

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