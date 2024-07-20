台積電ADR重摔15%　謝金河：川普成撞破瓷器店的灰犀牛

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

美國共和黨總統侯選人、美國前總統川普言論讓全球股市繃緊神經，財信傳媒董事長謝金河在臉書上發文指出，全球科技股面臨漲多修正壓力的同時，川普效應加速了這修正，川普成了撞破瓷器店的灰犀牛。

謝金河表示，台積電ADR從193.47跌到165.22美元，跌14.92%，如果從ADR的角度看，季線的位置在161.36美元，台股台積電的季線在893元左右，有可能是這次回檔的支撐。

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以下是謝金河臉書內容：

川普劍指台積電，造成台積電股價單週下跌70元，跌幅6.73%，也意外造成全球股市的回檔，特別是有半導體的國家，股市下幅度都不小。

跌最慘的是漲幅最大的費城半導體指數，單週大跌8.8%，Nasdaq100指數下跌3.98%，有Asml的荷蘭股市下跌3.96%，台灣的加權指數跌4.38%，都是重災區。

這次跌最慘的是ASML，從1110.09跌到891.66美元，跌19.68%，台積電adr從193.47跌到165.22美元，跌14.92%，如果從adr的角度看，季線的位置在161.36美元，台股台積電的季線在893元左右，有可能是這次回檔的支撐。

除了TSMC，ASML，這次領航的Nvidia，AMD，AVGO回檔修正都逾10%，這是漲幅過大的修正，正好川普效應在這個時候出來，也加速了這個修正，川普成了撞破瓷器店的灰犀牛。

隨著川普勝選機率升高，他的一言一行衝擊金融市場的力量也加大！這幾天，川普修正能源政策的談話，油價顯著下跌，通膨壓力反而降溫！



