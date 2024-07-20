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創意私房關網仍可看　數位部挨批說明「持續協調通傳會」

▲▼數位發展部（圖／記者陳世昌攝）

▲數位發展部（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

台版N號房「創意私房」論壇雖4月遭封網關閉，但實際上，只要利用VPN代理伺服器，外界質疑數位部沒有更進一步的作為，數位發展部今（20）日表示，持續積極協調通傳會，將有線電視等網路連線服務提供業者（IASP）加入DNS RPZ機制，也會儘速並邀集相關部會及TWNIC共同討論，強化 DNS RPZ機制相關措施的效果與效率。

數發部表示，衛福部分別於4月10日、4月26日依兒少條例、性侵害犯罪防治法及行政執行法相關規定，要求IASP針對創意私房網站予以即時強制停止解析，並副知財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）協助處理後，TWNIC即協調加入DNS RPZ自律機制之網際網路接取服務者（IASP)，停止解析該等網域名稱。

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DNS RPZ機制是透過有參與的網路連線服務提供業者（IASP）攔阻其用戶連接該境外網址，但若要移除該境外違法網站的資料庫或網站內容，必須依法透過跨國司法互助辦理，數發部會積極提供相關網路連線資訊供司法檢調機關。

對於尚未加入DNS RPZ機制的網路連線服務提供業者，數發部也已經協調衛福部辦理相關處分時，必須通知未加入機制之業者要依法處理攔阻停止解析連線，同時，也持續協調通傳會請有線電視等IASP業者加入該機制。

網路犯罪具有跨國境、匿名及散佈迅速等特性。對於防堵網路犯罪訊息快速散播，DNS RPZ雖然無法完全封鎖特定惡意網站，但仍是有效的手段之一，可防止受害者私密影片快速流傳。因此，維持DNS RPZ之快速封網機制確有其價值。政府機關必須依法行政，數發部會與相關部會持續合作，持續精進針對網路犯罪訊息、有害內容的攔阻下架技術與措施。

關鍵字： 網路犯罪DNSRPZ網路安全台版N號房數位發展部

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