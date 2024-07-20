網瘋傳「最後一家HTC直營店」沒了　公司：僅為經銷商、新機仍續推

▲網友傳位在台南的HTC門市已關店，變成水煎包店，但官方表示，該店僅為經銷商 。（圖／翻攝台南式 Tainan Style）

記者高兆麟／綜合報導

臉書粉專《台南式 Tainan Style》日前表示，位在台南的全台灣最後一間HTC專賣店關了，房東改租給水煎包業者，引起大批網友感嘆，不過HTC對此也澄清表示，這間門市並非HTC直營專賣店，而是一家經銷商，且目前最新機型U24 Pro，在三大電信公司、全台重點經銷通路門市以及各大電商平台均有販售。

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▲HTC小編在貼文底下回覆。（圖／取自網路）



在該篇貼文發出後，不只大批網友留言，HTC小編也在底下幽默回應，詢問那家水煎包好吃嗎?更感謝網友們還記得HTC，不過也澄清官方從很久以前就沒有專賣店的商業模式了，且今年HTC還是有推出新機。

HTC今日也表示，昨天開始有媒體根據網友在HTC非官方社群發布的一則消息報導稱，HTC最後一家門市已經關閉。但對此，HTC強調，最初的PO文資訊有誤，該門市並非HTC直營專賣店，而是一家經銷商，且該門市並不僅售賣HTC商品。

HTC也指出，近年來，公司每年持續推出新機，2023年HTC所推出的機款更進入十大銷售排行。今年推出的HTC U24 Pro以其升級功能獲得了許多網友的肯定，目前在三大電信公司、全台重點經銷通路門市以及各大電商平台均有販售。HTC也將手機產品納入Metaverse生態圈，並積極致力於經營生態圈的發展，此作為也獲得了廣泛認可。