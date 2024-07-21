台灣精品三度冠名中華職棒明星對抗賽　在大巨蛋內設展位

▲左上圖經濟部部長郭智輝(左4)、貿協秘書長王熙蒙(左1)代表賽事冠名單位「台灣精品」出席賽事，與中華職棒聯盟會長蔡其昌(中)等貴賓合影；右上圖台灣精品局間傳旗活動，與球迷一起互動；下圖台灣精品攤位號召人氣啦啦隊女孩及球星體驗得獎產品，現場球迷熱情互動。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

秉持「讓台灣最好的產品，進入每個人生活中」的理念，由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「台灣精品」計畫，今年第三度冠名支持中華職棒明星對抗賽，首次前進台北大巨蛋，集結11家獲台灣精品獎榮耀的台灣優質品牌，共同支持國人熱愛的棒球運動，一起體驗台灣精品產品魅力。

經濟部部長郭智輝、外貿協會秘書長王熙蒙代表「台灣精品」揭開活動序幕，為台灣產業界菁英品牌與棒球界明星球員們齊喝采，並在大巨蛋B2設立了台灣精品形象展位。

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7月20日至21日兩天，從球賽現場、入口、球員球衣、啦啦隊應援區等處，均可見台灣精品標誌，此外，在大巨蛋B2也設立了台灣精品形象展位，展出包含民傑資科Qubii Duo備份豆腐、技嘉AORUS 17電競筆電、般若科技的雙雙鍋及欣合信的調壓式尊爵氣墊登山鞋等共11家獲獎企業優質產品，同時，台達電子旗下的消費性電源品牌 - Innergie提供貼心的充電服務，球迷可至攤位「免費」租借行動電源，享用快充的便利性與高效能。

台灣精品獲獎企業愛心不落人後，亞泰半導體、AROMASE艾瑪絲及世大化成長期投入社會關懷，藉著結合明星賽技術挑戰賽，分別捐贈獎金、5α捷利爾頭皮淨化液及易棉枕E系列經典款(波浪型) 予財團法人忠義社會福利事業基金會及財團法人台灣癌症基金會，展現了台灣企業的社會責任與愛心。

台灣精品品牌追求突破自我與創新，與明星賽球員強棒出擊，成為球員最佳後援，吉赫實業贊助一台時尚智能健身車CYBO BIKE給全壘打大賽冠軍；鴻辰通訊提供經典工藝鈦項圈，幫助球員促進血液循環；聚茂生技提供冰涼凍感巾，為球員消暑解熱；AROMASE艾瑪絲則提供5α捷利爾頭皮淨化液及洗髮沐浴露3 in 1，以行動力為球員加油。

此外，還安排了人氣啦啦隊女孩味全龍賴可、中信兄弟貴貴、富邦悍將慈妹及明星球員樂天桃猿陳冠宇、台鋼雄鷹葉保弟，並特別邀請統一獅教練高志綱，輪番到台灣精品攤位與球迷同樂。球迷朋友們在攤位完成指定任務即可兌換好禮，另外，攤位內也設置了全明星拍貼機，和朋友們一起留下精彩的瞬間。

台灣精品九月還將參與「日月潭國際萬人泳渡嘉年華」活動、十月前進杜拜參加「杜拜體育用品及健身器材展(DUBAI MUSCLE SHOW)」、明(2025)年4月「德國國際健身與康體博覽會(FIBO)」展，積極推動我國運動健身產業發展，透過持續於國內及國際間推廣臺灣產業優質形象，以多元活動宣傳台灣創新產品，讓世界看見台灣精品。