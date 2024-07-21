美股「史上最大泡沫」降臨　黑天鵝基金警告市值對半砍

▲美股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

從國際重大利空（市場俗稱黑天鵝）事件獲利聞名的對沖基金Universa共同創辦人兼首席投資長Mark Spitznagel警告，美股現在正進入最後狂歡，目前的情況與網路泡沫化有相似之處，即將到來的拋售潮將會有過之而無不及，「史上最大泡沬」即將來臨，預測屆時持股市值將會對半砍。

《華爾街日報》專訪Mark Spitznage，他預測美國債務已經達到歷史水平，聯邦政府的應對能力將減弱，經濟可能在今年底陷入衰退。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在聯準會主席鮑爾和其他成員暗示「通膨終於得到控制，降息可能很快就會到來」等訊號出現，市場普遍認為9月將迎來第一次降息。但是《FORTUNE》引述Mark Spitznage言論指出，從某些方面來看，有史以來最快、最嚴重的緊縮政策，導致「人類歷史上最大的信貸泡沫」的後果是無法避免的，他預言到那時，情況將變得非常糟糕——而且在到那時，想出去可能也太晚了。

外媒指出，撰寫經濟崩壞書籍《黑天鵝》成名的Nassim Nicholas Taleb曾經僱用Mark Spitznage擔任首席交易員，而後Mark Spitznage創辦了Universa，他對利空事件的觀察與評論具有影響力。