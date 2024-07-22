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4張千萬發票無人領！最低超市花26元買飲料就中獎　9／5日到期

▲統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲統一發票（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年5-6月統一發票即將在本周四（25日）開出新一期獎號，不過財政部清查前期（3-4月）統一發票大獎清冊發現，還有17張百萬元以上大獎沒人領回，其中千萬元獎還有4張未領，有民眾在台中市忠明南路上台糖蜜鄰超市花26元買飲料就中大獎，由於領獎期限至9月5日為止，財政部呼籲民眾把握機會領錢，不要和財神爺擦肩而過。

財政部指出，17張未領獎中，有7張金額在百元之內，而4張未領的千萬元大獎就有3張消費金額不到百元，「花小錢中大獎」非常幸運，但也很可能因為消費金額偏低忘了要兌獎，要是錯過領獎期限相當可惜，請各界協尋。

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1000萬「44140251」：未領4張

1、新北市五股區五權五路27號3樓｜Uber Eats
外送費，34元

2、台中市西區忠明南路20、22號1樓｜蜜鄰便利超市
飲品，26元

3、雲林縣口湖鄉中正路1段99號｜中油CPC
汽油等，1,224元

4、高雄市楠梓區右昌街148號1樓｜7-ELEVEN
飲品，51元

200萬「14715309」：5張

1、台北市信義區菸廠路88號12樓|台灣大哥大
電信費，599元

2、台北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜蝦皮購物
物品等，115元

3、台北市中山區濱江街136號｜台灣大車隊
物品等，1,178元

4、宜蘭縣冬山鄉冬山路1段837號1樓｜全聯福利中心
食品等，641元

5、嘉義市西區文化路87號1樓｜萊爾富Hi-Life
菸品，85元

100萬：8張

1、台北市信義區｜App Store
訂閱費，60元

2、台北市信義區｜App Store
應用程式，100元

3、台北市大安區安和路1段86號｜7-ELEVEN
食品等，252元

4、台北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜蝦皮購物
物品，384元

5、台北市中正區｜Xsolla
電玩遊戲，990元

6、台北市內湖區瑞光路468號5樓｜遠傳電信
電信費，1,233元


7、桃園市龜山區復興街7號｜桃園長庚轉運站
停車費，40元

8、台南市新化區民族街36號1樓｜大叔團購網
物品等，140元

關鍵字： 統一發票千萬特別獎

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