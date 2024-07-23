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台積效應發威　高鐵生活圈總價1500萬內物件3天成交

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄左營區從左營站串聯到生態園區站、巨蛋站沿線，近期房市買氣火熱。（圖／台慶不動產崇德文強加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高鐵左營站為高雄唯一三鐵共構車站，為近年房市熱度最高的區域之一，不但擁有軌道經濟優勢，距離台積電楠梓廠也不遠，未來還有不少建設利多，專家表示，從左營站串聯到生態園區站、巨蛋站沿線，近期買氣火熱，總價1500萬元內大樓，3天內就能賣掉。

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位於高雄左營的高鐵特區開發愈來愈成熟，台慶不動產崇德文強加盟店店長林柏村表示，高鐵特區有軌道經濟優勢，從左營站串聯到生態園區站、巨蛋站，沿線是左營最熱鬧的市中心。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲左營位於S廊帶中心，新台17線2026年全線開闢通車後，將可縮短橋頭至左營距離。（圖／台慶不動產崇德文強加盟店提供）

尤其台積電2奈米先進製程的高雄廠，最近的捷運站就是楠梓加工區站，帶動僅隔2站的左營站，房市交易量大增。

林柏村表示，左營站是高雄唯一的台鐵、高捷、高鐵3鐵共構車站，堪稱高雄交通門戶，為早期發展新重劃區，緊鄰彩虹市集、新光三越左營店，生活機能發達，也有不少銷售中新案，區域成交價最高已達5字頭。

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▲區域近期以在地人購屋為主，陸續有不少南漂工程師來左營購屋。（圖／台慶不動產崇德文強加盟店提供）

區域近期以在地人購屋為主，陸續有不少南漂工程師來左營購屋，最受歡迎的產品為屋齡20~30年大樓含車位，或是30幾年小透天，主要以總價帶為考量，成交價多落在700~1500萬元。

換屋型買家則是鎖定4房大樓、屋齡10~20年，或是20年上下透天，總價在1500~2500萬元之間。林柏村說：「台積電即將量產，近期買氣十分熱絡，屋齡約20年大樓，總價在800~1500萬元，3天內就會賣掉。」

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▲台慶不動產崇德文強加盟店店長林柏村表示，多項建設預估未來將帶動左營區房市價量齊揚。（圖／台慶不動產崇德文強加盟店提供）

林柏村分析，左營位於S廊帶中心，新台17線2026年全線開闢通車後，將可縮短橋頭至左營距離，等於到橋科車程約15分鐘，加上為擴大半導體相關高階人才培育量能，高市府爭取清大與陽明交大在左營設分校，未來科技人才可以就地培養，從就學到就業都能快速進入產業鏈。

未來又有「科技之心」開發案，將在左營站興建3棟地上26層商辦大樓，以因應台積電及產業鏈進駐後商辦及住宿需求，林柏村說：「多項建設預估未來將帶動區域房市價量齊揚。」

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