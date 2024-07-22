拜登退選台股嚇跌612點　台灣50反1爆52萬張大量奪ETF成交王

▲台北股市大跌，大盤一路下滑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統拜登退選的消息面因素干擾，權值股台積電（2330）、鴻海（2317）雙雙熄火，台股今（22）日盤中重挫逾700點，終場跌幅收斂但仍收跌612.27點，為史上第8大，不過與指數對作的元大台灣50反1（00632R）爆出52.86萬張大量，為今年4月19日以來最多，同時成為台股ETF成交王。

除了00632R以外，富邦台灣加權反1（00676R）、群益台灣加權反1（00686R）與國泰台灣加權反1（00664R）等與台股反向操作的ETF今日全數收紅，4檔標的漲幅在1.86%至2.33%之間。

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元大投信指出，00632R 從2014年10月底掛牌，當時掛牌價格為19.99元，追蹤台灣50指數「單日」反向1倍報酬的績效表現為操作目標。

法人表示，今年台股創衝破24416.67點史上新高後，市場一度傳出00632R股價剩下3元多難以支撐的聲音，不過近期隨著台股回檔，避險買盤轉向00632R，在台股重挫之下，這檔ETF從7月11日最低3.19元史上新低價反彈，今日以3.48元作收，上0.08元或2.35%。

00632R為反向型指數股票型基金，主要投資於國內上市股票及證券相關商品，且以放空期貨為主要交易，其整體曝險部位不得低於本基金淨資產價值之75%，且不得超過110%，基金具反向操作風險，法人指出，這類ETF的投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同，考驗投資人風險承受度，追進需要留意指數反彈風險。