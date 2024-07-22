中國信託投信連三度舉辦越南投資論壇　7／23卡位越南升級紅利

▲「閃耀越南-投資新機遇」高峰論壇免費入場。

圖、文／中國信託提供

中國信託投信深耕布局越南，於7月23日晚間7時在台北福華文教會館卓越堂舉行「閃耀越南-投資新機遇」高峰論壇，也是第三度舉辦越南投資論壇。本次邀請越南台灣商會聯合總會名譽總會長簡智明、越南科技龍頭FPT執行長阮大海，及中國信託投信投資二部部長葉松炫，分享越南發展現況與投資契機，邀請對投資越南基金有興趣的投資人報名，搶先卡位越南升級紅利。

中國信託投信表示，美中貿易戰引發全球供應鏈重組，在「中國加一」策略效應下，越南成為全球供應鏈移轉的熱門選擇，帶動越南從勞力密集產業轉向高附加價值產業。而AI熱潮風起雲湧，越南政府也積極推動相關機制和激勵措施，吸引半導體和人工智慧產業投資，吸引全球科技巨頭和半導體業者爭相布局。

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去年底，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳親自前往越南，除拜訪越南總理，更公開表示將投資越南，協助當地培養AI人才，更在當地設立AI工廠，要將越南打造成輝達的「第二個家」；不僅如此，Google、Meta等雲端巨頭也陸續進駐越南，搶攻當地人才。一個賣「腦力」的新越南正悄然崛起。

「閃耀越南-投資新機遇」高峰論壇免費入場，報名網址https://ctbcinve.pse.is/68caae或洽（02）27662888，邀您搶先卡位，迎接越南升級甜蜜點！

*若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。