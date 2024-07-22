挖到遺跡停工　台積電嘉義廠急徵「耐熱挖土人員」！待遇曝光

▲台積電嘉義廠疑似挖到遺跡，目前已依法暫時停工 。（圖／民眾提供）

記者翁伊森、閔文昱／嘉義報導

台積電在嘉義科學園區興建CoWoS先進封裝廠第1廠日前疑似挖到遺跡，依文化資產保存法規定，現場暫停施工。對此，網路上近日流傳台積電嘉義廠「徵才資訊」，表示要徵求數名考古挖掘人員，日薪1700元含勞保，引發熱議。

根據徵才資訊，台積電嘉義廠「急徵」考古挖掘人員數名，工作條件無經驗可、耐熱者佳，工作內容為用鏟子挖土，時間早上8點至下午5點（上工日起至10月底），含周休二日，但假日其中1天需配合加班出勤，日薪為1700元（含勞保），健保則可視需求加保。

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▲台積電徵才資訊。（圖／翻攝自Facebook／鄭淑分 十分認真）

對此，台積電證實，由於挖掘的需要，公司透過嶼田文化有限公司急徵考古挖掘人員60名，有意者可以與資訊中的「胡小姐」聯絡，一旦人數額滿即停止招募。

消息曝光後，不少網友紛紛表示「應徵做完後履歷表多一個經歷：考古挖掘人員！」、「都想報名了」、「履歷多一個台積電考古挖掘人員經驗也很難得」，但也有網友質疑「大熱天的...徵得到嗎」、「嘉義這個氣溫…應該會熱暈」、「1700應該很難找到吧」、「粗工薪水都比這個高」。

嘉義科學園區於5月辦理動土，採分階段開發及公共設施得與廠商建廠同步動工方式進行；台積電占地約20公頃，其中第1座先進封裝廠規劃面積約12公頃，預計2026年底完工，創造3000個就業機會。