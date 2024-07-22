快訊／拜登宣布退選！美股三大指數開高　納指漲187.41點

凱米颱風逼近 颱風假5大QA一次看

輕度颱風凱米逐步逼近台灣，預估周三、周四最靠近台灣，強度也最巔峰，尤以大台北地區、宜蘭首當其衝，大家也關心是否能放颱風假，對此，《ETtoday新聞雲》整理颱風假5大勞工相關權益Q&A，為民眾解惑。

台股重挫 證交所：資安危機與美國大選影響

證交所表示，受到資安危機及美國總統大選影響，台股今（22日）收跌612.27點，跌幅為2.68%， 以22256.99點作收，成交值約為5500.73億元。證交所強調，亞洲主要市場同時段多數亦同步下挫，將密切注意相關國際事件對臺股市場之影響，如果股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

6月外銷訂單連4紅 上半年2748.6億美元年增2.3％

經濟部今（22）日公布外銷訂單統計，受到AI、高效能運算、雲端產業等需求暢旺，加上景氣緩步向上，部分傳產訂單逐次回溫，6月外銷訂單金額為455.6億美元，月減6.8％、年增3.1％；Q2外銷訂單為1415.4億美元，季增6.2％、年增6.9％；累計上半年外銷訂單為2748.6億美元，年增2.3％。

拜登退選台股嚇跌612點 台灣50反1爆52萬張大量奪ETF成交王

受到美國總統拜登退選的消息面因素干擾，權值股台積電（2330）、鴻海（2317）雙雙熄火，台股今（22）日盤中重挫逾700點，終場跌幅收斂但仍收跌612.27點，為史上第8大，不過與指數對作的元大台灣50反1（00632R）爆出52.86萬張大量，為今年4月19日以來最多，同時成為台股ETF成交王。

勞工65歲不退休可多拿資遣費？ 勞動部：退休不會變資遣

立法院上周三讀通過《勞動基準法》第54條修正草案，65歲以上勞工可經勞雇雙方協商，延後強制推休年齡，不過，有媒體報導提到，若雇主想讓勞工退休但勞工不願意，雇主必須以資遣方式辦理，等於可讓勞工多領一筆退休金，對此，勞動部澄清，退休與資遣是不同制度，若勞資雙方未能協商延後退休年齡，應回到現行規定，退休不會變成資遣。

威力彩今罕見飆「雙億」 貳獎42連摃刷近10年新高

威力彩頭獎與貳獎雙獎項罕見地在今（22）晚開獎當期均突破億元大關！台彩指出，除了頭獎10連槓獎金2.2億以外，由於貳獎已42連摃，彩金衝破1.1億元，撼動彩券市場買氣，再次成為彩券行的熱議話題。

川普要對大陸商品徵收60%以上關稅 美國是否瘋狂進貨待觀察

美國總統候選川普遇襲後，當選機率大增，由於川普已提議對所有進口商品徵收10%關稅、並對所有中國大陸進口品徵收60%以上關稅，英國勞氏日報(Lloyd's List)採訪美國密西根州立大學貨運經濟學家、供應鏈管理教授傑森·米勒(Jason Miller)，他分析，如果關稅調高時間是2026年1月，美國進口商爭相進口中國長壽命商品，2025年可能是”我們見過的最瘋狂的一年”。

鴻海跌逾半根 盤中失守郭董退休價

受到台積電（2330）走弱影響，權值股殺紅眼，鴻海（2317）今（22）日盤中跌逾半根失守200元「郭台銘退休價」，開盤2小時成交量逾10萬張，居上市公司成交排行第3名。

台股大屠殺！重挫逾610點 雲豹能源逆勢連拉漲停

受到台積電（2330）等權值股走跌影響，台股今（22）日盤中殺聲隆隆，開盤1小時重挫逾610點，指數一路摜破22700、22600、22500、22400與22300一共5道整防線，回測22200大關，盤面一片慘綠，不過雲豹能源（6869）早盤亮燈漲停鎖住，開盤半小時還有6500張買單排隊搶接，逆勢走揚引起市場熱議。

巨嬰哭泣！台股殺逾200點摜破22700 00940失守10元發行價

受台積電（2330）帶頭殺影響，台股開盤10分鐘殺逾200點失守22700大關，擁有「巨嬰」封號的元大台灣價值高息（00940）今（22）日盤中失守10元發行價，投資人大嘆「原點失守」。