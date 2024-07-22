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快訊／拜登宣布退選！美股三大指數開高　納指漲187.41點

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登宣布退選。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統拜登於台灣時間22日凌晨向外界拋出震撼彈，表示將放棄競選連任。對此，美股三大指數22日晚間開盤走高，納指漲187.41點或1.06%。

三大指數開盤分別為，納斯達克指數開盤上漲187.41點，漲幅1.06%，報17914.35點；標普500指數開盤上漲37.70點，漲幅0.68%，報5542.77點；道瓊指數開盤上漲114.34點，漲幅0.28%，報40401.87點。

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關鍵字： 拜登美國總統退選政治美股

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