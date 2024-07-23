收購SM娛樂「惡意操作股價」！Kakao創辦人金範洙涉案被逮捕

▲Kakao創辦人金範洙（김범수）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

韓國科技巨頭Kakao創辦人金範洙（김범수，Brian Kim）23日被檢方逮捕，涉嫌在收購K-pop產業的SM娛樂公司期間，惡意操作股價。目前仍不清楚金範洙的涉案程度，檢方仍在調查中。

根據外電報導，首爾南部地方法院傳訊金範洙，並在前一天舉行相關的審查聽證會，因有毀滅證據和潛逃之虞，當天凌晨就決定簽發逮捕令。檢方必須在這20天期間內查清金範洙是否直接介入操作股價。

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檢方指控，金範洙涉嫌在Kakao於2023年2月收購SM娛樂公司的過程中，惡意操作股價，將SM娛樂股價拉升至每股12萬韓圜（約新台幣2,800元）以上，讓競標對手、男團BTS（防彈少年團）所屬經紀公司HYBE退卻，最後由金範洙的Kakao贏得SM娛樂的控股權。

儘管金範洙及Kakao發言體系一再強調，收購SM娛樂期間並無不法情事，但檢方仍懷疑，金範洙是集團最高決策者，不可能不知情Kakao於2023年2月就曾與私募基金公司「Oneasia Partners」合作投入2,400億韓圜（約新台幣57億元），分553次高價購買SM娛樂股票，企圖破壞HYBE的收購。

▲Kakao去年與HYBE上演控股權爭奪戰。圖為SM娛樂公司（SM Entertainment）。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，HYBE日前從SM娛樂創辦人李秀滿（이수만）手中收購14.8%股份，並以收購至40%股份為目標，對抗SM娛樂與Kakao聯手，但後來因為SM娛樂股價大漲，一度衝到16萬韓圜歷史新高，最終HYBE放棄收購，Kakao則以39.9%持股成為收購SM娛樂的贏家。

事實上，58歲的金範洙出身清寒，小時候沒什麼資源，一家7口只能共住一個小房間。2006年是金範洙的轉捩點，他白手起家、創立了網路科技公司Kakao，並在4年後推出通訊軟體KakaoTalk，當時還沒有LINE應用，因此成為韓國民眾通訊使用的主流。

金範洙看好「人手一機、必裝一款App」，便將KakaoTalk延伸服務，如網路銀行、購物、遊戲、叫車服務，提升KakaoTalk的用戶黏著度，這樣的商業策略，推升他一度超越三星集團（Samsung）會長李在鎔（이재용）成為韓國首富。

如今，Kakao股價在2021年創下歷史新高後，已下跌四分之三；金範洙的財富規模也從顛峰時期的130億美元，降至36億美元。即使如此，根據韓國公正交易委員會及公司相關數據，Kakao集團在韓國企業資產規模排第15名，旗下有124家子公司。