00919、00940誰更適合定期定額？　達人秀對帳單實測利息差距

▲▼定期定額比較。（圖／知美Jimmy授權刊載，以下同）
文／知美Jimmy
公開定期定額對帳單，總共投入87萬！個人真實經驗分享絕不唬爛！
每月定期定股00878＋每月定期定額0050、00687B、00919、00940
實測影片，有興趣的朋友歡迎重複觀看100遍～
網友質疑：知美分享定期定額績效，都不敢附上對帳單，到底是真的還是假？
知美常常和大家分享，自己每月定期定股00878＋每月定期定額0050、00687B、00919、00940的實際績效表現，然而卻有網友質疑，知美影片中不敢附上對帳單，明顯是嘴巴講講而已。回應質疑的網友：為什麼知美的影片不貼上對帳單？因為用表格呈現畫面比較一目瞭然，但也沒有關係，既然有網友質疑，知美乾脆利用下班時間，製作貼文貼上所有對帳單，讓過去懷疑知美的網友，通通變成我的粉絲，看完這篇貼文，趕快給我按讚、訂閱加分享！目前總投入成本87萬元，每月投入金額會依照收入進行調整，下方資訊單純分享最近一次的扣款金額。
定期定股00878：
目前每月定期定股：1張
開始日期：2023年02月02日
扣款次數：18次
總投入金額：38萬9336元
定期定額0050：
目前每月定期定額：2萬元
開始日期：2023年06月28日
扣款次數：13次
總投入金額：24萬9200元
定期定額00687B：
目前每月定期定額：2萬元
開始日期：2023年06月28日
扣款次數：13次
總投入金額：19萬9795元
定期定額00919：
目前每月定期定額：5千元
開始日期：2024年04月15日
扣款次數：4次
總投入金額：1萬9941元
定期定額00940：
目前每月定期定額：5千元
開始日期：2024年04月15日
扣款次數：4次
總投入金額：1萬9983元
不保證未來現金股利金額、配息不一定填息
歷史績效僅供參考，不保證未來獲利
投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控
粉專內容無提供任何投資買賣建議
投資有風險，買賣前請自行判斷
本文由知美Jimmy授權刊載，不得轉載
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