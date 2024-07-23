凱米颱風來襲 經濟部開設二級災害應變小組

凱米颱風持續靠近台灣，經濟部開設二級災害緊急應變小組，經濟部長郭智輝今（23）日與水利署、台水、台電視導聽取應變執勤報告，強調「無恃颱風不來，恃吾有以待之」，寧可寬估提早因應，降低颱風若引起災害的影響，對於都市人口稠密區、醫院長照機構、機場高鐵車站等重大設施，要穩定水電供應。

00919、00940誰更適合定期定額？ 達人秀對帳單實測利息差距

公開定期定額對帳單，總共投入87萬！個人真實經驗分享絕不唬爛！每月定期定股00878＋每月定期定額0050、00687B、00919、00940

凱米颱風逼近！華泰銀預告股利發放順延 3檔金融股除息今登場

凱米颱風來勢洶洶，公開發行公司華泰銀行（C5827）公告，本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年7月24日發放，倘因颱風影響，停止上班地區金融機構的匯款作業可能須順延至次一營業日。

雲豹能源、天方能源雙掛跌停！ 資金轉回台積電懷抱

綠能股今日慘綠！在今日大盤資金回流台積電下，雲豹能源（6869）、天方能源（3073）早盤雙雙摜至跌停，其他綠能股如森崴能源（6806）及泓德能源（6873）也都走低。

快訊／台股回神彈漲逾500點 鴻海重返「郭董退休價」200元

美股止跌回升，台股也反彈，23日開盤漲257.76點，加權股價指數22,514.75點，一度大漲505.57點來到22,762.56點。觀察電子權值股，其中，台積電（2330）一度上漲31元來到970元，鴻海（2317）也重返「郭董退休價」200元，上漲4.42%至201元。

快訊／台積電反彈24元至963 指數漲近380點收復23600

受惠美股走揚，台股今（23）日也跟著反彈。台積電（2330）今日開盤上漲24元至963元，指數大漲近380點收復23600點。

輝達救全村！美股道瓊收紅 台積電ADR漲2.16％

美國總統拜登宣布退選後，投資人轉而關注財報季，輝達引領科技股反彈美股主指週一 (22 日) 全線收紅。台積電ADR漲2.16％、收169.35美元；輝達漲4.76％、收123.54美元。

00940規模首跌破1700億 巨嬰第2波配息仍可期

擁有逾91萬投資人的元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌以來首見規模跌破1700億元大關！受到台股回檔、投資人贖回等因素影響，元大投信公告00940資產規模在昨（22）日首度跌破1700億元大關，降至1696.22億元。不過法人認為，00940收益平準金仍有0.29元，「發錢實力」依然雄厚，月底前公告第2波配息仍可期待。

CrowdStrike引爆「上雲危機」 KPMG資安專家轉機2天未抵台

微軟雲服務在7/19驚爆因防毒軟體更新而產生大當機，影響層面非常廣泛，除了國內、外多家跨國航空、醫療、旅宿業者等大型服務企業受到波及外、如倫敦證交所等金融業、特斯拉供應鏈，也受到不同程度的影響。親自和班機被取消的無辜旅客，一起塞在美國機場人龍中的KPMG台灣多位資安專家表示，實在沒有想到，讓全球數千架飛機同時無法起飛的原因，居然是一次的雲服務更新失誤。這個被媒體形容成「IT史上最慘」的災難也讓他們的公差回台之路，延遲了二天以上，多轉了好幾次班機，迄今尚未扺台。

10元債券ETF進化！群益00953B首採信用因子加權機制 8／5開募

台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，00953B群益優選非投等債ETF將在8月5日開募，00953B發行價為10元，也有平準金機制，而且票面利率鎖定6%以上，更是市場首見，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，非常適合穩健投資型的債券投資人。