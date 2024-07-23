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凱米颱風來襲　台電部署逾6000人搶修、離島進駐逾30人

▲台電例行在颱風汛期前展開預防性路樹修剪作業。（圖／台電提供）

▲台電例行在颱風汛期前展開預防性路樹修剪作業。（圖／台電提供）

記者廖婕妤／台北報導

凱米颱風逐漸進逼台灣，台電表示，已完成防災設備及備料盤點作業，並調度逾6000名搶修人力、備妥車輛與機具待命，全面戒備強風豪雨可能帶來的災害；針對綠島、蘭嶼、小琉球等離島，也超前部署派遣逾30名人力進駐，全力戒備颱風帶來的衝擊。

台電說明，本次凱米颱風襲台，其路徑由台灣本島東南部外海直驅北北基桃宜，預估北部地區受影響程度較大，已全面盤點人力及設備資源，並啟動跨區處支援機制，調度南部各區處搶修人力，總計部署超過6000名搶修人力、逾1600輛搶修車輛及逾1000台搶修機具，動員最大能量投入修復作業，致力縮短復電時間；針對綠島、蘭嶼、小琉球等離島，也超前部署派遣逾30名人力進駐，全力戒備颱風帶來的衝擊。

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台電指出，每年颱風季來臨前，台電均會召開防颱會議，檢討各項防颱準備作業執行狀況，包括人員與設備的盤點，設施的檢查，以及電力設施淹水防範等，努力確保將災情對供電的影響降至最低。針對颱風造成的停電事故，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，積極搶修儘快復電，惟搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，敬請民眾諒解。

台電也呼籲民眾加強防颱，例如加強固定招牌及看板、取下懸掛物，避免強風吹落電線引發斷線或停電。民眾如發現電線掉落與外露情形，請立即通知台電處理；另豪雨易使大樓地下配電室淹水，恐影響台電人員搶修作業，也請民眾加強地下室防淹水措施。此外，如有抽水站等須持續運轉之相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備之用戶，請透過自備發電機或不斷電設備及早因應。

台電提醒，民眾若發生停電事故，可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊，將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。

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關鍵字： 台電颱風凱米

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