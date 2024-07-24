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300萬新兵今年投入台股ETF　高息5虎貢獻度破7成

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人連21周創新高，已衝破900萬大關，今年以來新增近300萬名新兵投入台股ETF的懷抱，其中高息「5虎將」今年以來狂吸逾208萬投資人下場卡位，貢獻度破7成。

▲▼ 。（圖／記者廖婕妤攝）

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依集保統計，今年來新增人數最多的5檔台股高息ETF分別是：元大台灣價值（00940）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、統一台灣高息動能（00939）與國泰永續高股息（00878），5檔加總共新增208.95萬人，而今年以來台股ETF新增人數292.27萬人，等於5檔高息貢獻度超過7成。

特別的是，上周台股震盪，台股ETF中受益人增加的仍有52檔，顯示出許多投資人趁台股拉回，紛紛進場買進台股ETF。

法人表示，00919在除息後的便宜價吸引不少中長線投資人進場，雖然00919目前仍貼息，不過，從過去四次配息紀錄來看，00919的確配出滿足投資人的息率，此外，以過去四次次次填息的紀錄，還是讓投資人對其有信心未來填息表現，因此建議投資人可趁除息後的便宜價格逢低布局。

群益投信表示，就技術面觀察，大盤跳空跌破月線，短期電子權值股陷入漲多修正走勢，但在量能未放大下，意味長多格局並未轉變，指數修正反而要把握投資契機。

台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，除了適合長期投資外，也是存股領息的好工具，不過，台股ETF的成分股選股邏輯很重要，畢竟投資人不希望領高股息賠價差，因此選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。愛好高息的存股族投資人，可以趁台股高檔拉回，或是把握除息後的便宜價，把握逢低分批進場台股高息ETF中長線布局機會。

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關鍵字： ETF台股高息投資存股

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