美股慘跌拖累日股重摔千點　台股颱風假後山雨欲來

▲美股大跌，連二個交易日休市台股明開盤恐不妙。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股周三（24日）重挫，以科技股為主的那斯達克指數跌3.65%，創2022年底以來最大跌幅。投資人恐慌情緒蔓延至亞股，日本股市今（25）日暴跌逾千點，韓股也跌至半年線，台股因連兩日颱風影響未開盤，但周五有「山雨欲來」之感，恐難逃過這波大回檔。

亞洲日經225指數重挫逾千點或3%，近午盤一度大跌1200餘點來到37911點，近2個月低點，指數已連跌6個交易日；另韓股Kospi指數滑落2%。



中國信託投信表示，投資人風險意識增強，開始出脫獲利部位，加上美國總統大選的不確定性，漲多的科技股率先回檔。但長線而言AI需求仍有增無減，大型科技巨頭開出來的財報其實也不差，建議投資人可分散布局降低波動，例如有降息利多的債券ETF，或是逢低買進月配型的高股息ETF，掌握這一波長線投資契機。



中國信託投信表示，去年以來，受惠AI需求強勁發展，以美國「七巨頭」為主的大型科技股出現驚人漲幅，也帶動半導體相關產業公司股價水漲船高，但隨著科技股基期已高，加上美國總統大選帶給市場不確定性，投資人也擔憂科技公司大舉投資AI基礎建設，但目前尚未看到明顯回報及可獲利的商業模式，因此希望先保本，再尋找有投資潛力的標的。



不過，中國信託投信認為，觀察谷歌等大型科技股開出的財報，其實仍優於預期，只是市場目前避險情緒偏高，獲利了結賣壓強。股市短線雖受消息面干擾，但長期股價仍回歸基本面，投資人若想避開短期股價波動風險，可以考慮定期定額投資月配型的高股息ETF，以及降息題材的債券ETF，掌握具題材性且成長性的潛力股，並減少股市大幅回檔所帶來的心理壓力。