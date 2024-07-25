ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

濁水溪口暴漲　經濟部水利署澄清「無潰堤也無溢堤」

▲▼濁水溪潰堤，彰化大城鄉緊急撤退 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲濁水溪暴漲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者廖婕妤／台北報導

凱米颱風侵襲全台，強風豪雨不斷釀災情，更傳出濁水溪口暴漲、上千人緊急避難，對此，經濟部水利署澄清，「濁水溪流域沒有潰堤、也沒有溢堤」，將持續關注水情，並與地方政府合作因應。

水利署解釋，潰堤是指「堤坊破洞」；溢堤是指「堤防沒有破，只是水位漫過堤頂」。濁水溪的情況是接近河川警戒水位，因此水利署要求大城鄉居民疏散，但其實水位還蠻低，如果有積水不是濁水溪造成，是雨下太大所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據媒體報導「濁水溪潰堤」，水利署澄清，濁水溪流域無潰堤也無溢堤，濁水溪流域下游河段於7月25日5時30分自強大橋達二級警戒水位，水利署第四河川分署依據轄區河川達警戒水位訊息傳遞作業程，通報沿岸地方政府及相關單位依權責做必要之處置。請自強大橋下游沿岸鄉鎮公所依據「水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序｣辦理必要措施，另請各橋管單位依據權管封橋標準等相關規定，辦理必要之防範措施。

水利署指出，另7月25日7時20分濁水溪西濱大橋達一級警戒水位，第四河川分署已再次通報相關處置。濁水溪流域目前無潰堤且無溢堤之情事，將持續關注水情，並與地方政府合作因應。

另水利署表示，凱米颱風挾帶風雨，其降雨量超過1000毫米並引入西南風水氣及天文大潮影響，造成宜蘭、花蓮及中南部造成淹水情事，尤其以高雄因強降雨災情最為嚴重，另外嘉義八掌溪，因部分橋梁造成水流瓶頸，也受到影響，雖然降雨量超過設計保護標準，所幸在提前布署並與地方政府合作進行防救災工作，相關損害較為98年八八風災為低。

水利署強調，已調度移動式抽水機支援，由北部板橋、新竹支援抽水，由原來12台提升至38台，並要求救災工作，首先控制災情避免擴大，颱風過後迅速復原。另外部分原水取水，濁度雖超過警戒值，也利用備援水源調度因應，目前供水正常，僅少數區域因設施或停電造成停水，台水公司正全力搶修。

關鍵字： 濁水溪颱風凱米

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

124萬存股族注意！3官股金融業宣布　8／8除息

124萬存股族注意！3官股金融業宣布　8／8除息

財政部泛公股金融業配息陸續公告，包括第一金（2892）、兆豐金（2888）與台企銀（2834）皆敲定8月8日除息，由於3家公司共擁有124萬股民，市場關注填息實力。

2024-07-25 00:02
拜登退選台股動盪！　專家曝5檔高息ETF買點浮現

拜登退選台股動盪！　專家曝5檔高息ETF買點浮現

美國總統候選人川普與拜登18日不約而同拿半導體業開刀，川普表示台灣搶走美國晶片生意，提出保護費論；甚至加大力度要展開中美貿易戰，如今下半年，台股危機似乎不單單只是半導體的衝擊而已，甚至還包含川普上台可能帶來的通膨危機。

2024-07-25 06:00
美大選干擾全球股市　專家：搶短一口氣投入要有勇敢的心臟

美大選干擾全球股市　專家：搶短一口氣投入要有勇敢的心臟

台灣在放颱風假的同時，全球金融市場還是持續在運作的。美國股市昨天仍然處於政治的不確定性因素，呈現下跌趨勢。

2024-07-25 12:34
濁水溪口暴漲　經濟部水利署澄清「無潰堤也無溢堤」

濁水溪口暴漲　經濟部水利署澄清「無潰堤也無溢堤」

凱米颱風侵襲全台，強風豪雨不斷釀災情，更傳出濁水溪口暴漲、上千人緊急避難，對此，經濟部水利署澄清，「濁水溪流域沒有潰堤、也沒有溢堤」，將持續關注水情，並與地方政府合作因應。

2024-07-25 12:01
凱米帶來9.7億噸水量！　曾文+烏山頭灌3億噸居冠

凱米帶來9.7億噸水量！　曾文+烏山頭灌3億噸居冠

凱米颱風為全台帶來豐沛降雨，各大水庫也皆有進帳，根據水利署統計，2天降雨共計替全台水庫帶來9.7億噸水量，其中，曾文水庫加上烏山頭水庫預估總降雨入流量達3億噸，年底前應供水無虞。

2024-07-25 11:45
凱米雨量驚人！中南部57區淹水警戒　51區列為一級

凱米雨量驚人！中南部57區淹水警戒　51區列為一級

凱米颱風雖持續減弱，但颱風外圍環流及西南氣流仍帶來旺盛水氣，根據經濟部水利署上午10點發布最新資訊，南投、嘉義、屏東、高雄、台南等5縣市、共57區列為淹水警戒，其中有51區列為一級警戒。

2024-07-25 10:19
台股停牌「台積電ADR摔近6％」　謝金河：若開盤恐跌600點

台股停牌「台積電ADR摔近6％」　謝金河：若開盤恐跌600點

凱米颱風來襲，全台連續2天放颱風假，台股也停牌2天，美股這2天也回檔修正、主要指數都收跌，若是台股開盤勢必受到衝擊，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「台股高掛免戰牌，今天若開盤恐凶多吉少」為題發文，指出台積電ADR跌近6％，若回推台股，恐怕至少跌600點，台股總要開盤，老人與狗的乖離修正仍將持續，基本面好先看季線，基本面不夠強大可能到半年線。

2024-07-25 09:53
凱米威力太強！全台近54萬戶曾停電　還有9.2萬戶待搶修

凱米威力太強！全台近54萬戶曾停電　還有9.2萬戶待搶修

凱米颱風襲台，強風豪雨影響全台各地，根據台電統計，截至今（25）日上午9時，全國曾停電戶數近54萬戶，其中約82％已修復，剩下逾9.2萬戶待搶修。

2024-07-25 09:26
凱米襲台！全國超過36萬戶曾停電　還有近3.8萬戶待搶修

凱米襲台！全國超過36萬戶曾停電　還有近3.8萬戶待搶修

強颱凱米來襲，全台各縣市都有強風豪雨，根據台電統計，截至今（24）日晚間6時，全國曾停電戶數逾26萬戶，其中有將近8成已修復，目前還有近5.4萬戶待搶修。

2024-07-24 23:31
斷頭賠售「房地合一稅」竟跑不掉！　國稅局揪她殺價購屋釀禍

斷頭賠售「房地合一稅」竟跑不掉！　國稅局揪她殺價購屋釀禍

繳不起房貸，斷頭賠售竟然也要繳房地合一稅！高雄國稅局今（24日）揭露特殊案例，一名女子主張還不起超過千萬元的房貸，以低於入手價30萬元的方式轉手，但被國稅局查出她在購屋時以做室內裝潢費用殺價180萬元，申報轉手時卻沒把殺價款納入，遭要求補稅，這名女子最後只好向納稅者權利保護官求救，酌減應納稅額。

2024-07-24 22:05

讀者迴響

熱門新聞

124萬存股族注意！3官股金融業宣布　8／8除息

台積電「違約交割」少女股神曝光！　求救被笑轉生氣

風力發電「破220萬瓩」相當核三發電量

凱米雨量驚人！中南部57區淹水警戒　51區列為一級

即／特斯拉重挫12.4%　台積電ADR也跟摔3.77%

即／美股三大指數重挫！納指跌超330點

不是不想上班！大票「怕爆1事」求繼續放假

科技巨頭財報欠佳！　美股3大指數重挫那指大跌3.6％

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

台股停牌「台積電ADR摔近6％」　謝金河：若開盤恐跌600點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366