濁水溪口暴漲　經濟部水利署澄清「無潰堤也無溢堤」

▲濁水溪暴漲。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者廖婕妤／台北報導

凱米颱風侵襲全台，強風豪雨不斷釀災情，更傳出濁水溪口暴漲、上千人緊急避難，對此，經濟部水利署澄清，「濁水溪流域沒有潰堤、也沒有溢堤」，將持續關注水情，並與地方政府合作因應。

水利署解釋，潰堤是指「堤坊破洞」；溢堤是指「堤防沒有破，只是水位漫過堤頂」。濁水溪的情況是接近河川警戒水位，因此水利署要求大城鄉居民疏散，但其實水位還蠻低，如果有積水不是濁水溪造成，是雨下太大所致。

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據媒體報導「濁水溪潰堤」，水利署澄清，濁水溪流域無潰堤也無溢堤，濁水溪流域下游河段於7月25日5時30分自強大橋達二級警戒水位，水利署第四河川分署依據轄區河川達警戒水位訊息傳遞作業程，通報沿岸地方政府及相關單位依權責做必要之處置。請自強大橋下游沿岸鄉鎮公所依據「水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序｣辦理必要措施，另請各橋管單位依據權管封橋標準等相關規定，辦理必要之防範措施。

水利署指出，另7月25日7時20分濁水溪西濱大橋達一級警戒水位，第四河川分署已再次通報相關處置。濁水溪流域目前無潰堤且無溢堤之情事，將持續關注水情，並與地方政府合作因應。

另水利署表示，凱米颱風挾帶風雨，其降雨量超過1000毫米並引入西南風水氣及天文大潮影響，造成宜蘭、花蓮及中南部造成淹水情事，尤其以高雄因強降雨災情最為嚴重，另外嘉義八掌溪，因部分橋梁造成水流瓶頸，也受到影響，雖然降雨量超過設計保護標準，所幸在提前布署並與地方政府合作進行防救災工作，相關損害較為98年八八風災為低。

水利署強調，已調度移動式抽水機支援，由北部板橋、新竹支援抽水，由原來12台提升至38台，並要求救災工作，首先控制災情避免擴大，颱風過後迅速復原。另外部分原水取水，濁度雖超過警戒值，也利用備援水源調度因應，目前供水正常，僅少數區域因設施或停電造成停水，台水公司正全力搶修。