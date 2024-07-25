▲交通部李孟諺部長（中）聽取海事案件處置情形簡報，左為航港局局長葉協隆、右為副局長陳賓權。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

受「凱米」颱風侵襲影響，台灣周邊海域風浪明顯增大，最大陣風達11至13級，浪高達6米，又遇大潮期間，航港局高階指出，截至今(25)日中午已造成六起起擱淺海事案件，其中一艘坦尚尼亞籍「福順輪」已沉沒，因海象太差難以救援，其餘擱淺船隻安全無虞，也無漏油狀況。

交通部李孟諺部長中午特別前往航港局災害應變中心視察了解各海事案件應變情形，指示優先確保人員安全並妥善處理油污染防治。

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航港局長葉協隆及相關同仁簡報處置狀況，目前6起海事案件中，5艘擱淺船舶之人員、船體均安，油閥均已關閉，暫無油汙染風險，該局南部航務中心並已發布航船布告，週知附近海域船舶注意安全，至於高雄港一港口西南方15海浬傾斜棄船之坦尚尼亞籍「福順輪」貨輪，目前尚由基隆海岸電台及附近船舶持續呼叫聯繫中，但在附近的貨輪「中鋼永續」上午抵達事發現場，未見到船隻與船員，須待天氣好轉才有辦法進行海空搜尋。

李部長特別指示航港局，確保人員安全為海事案件處理原則第一要務，有關於高雄外海遇險之坦尚尼亞籍「福順輪」貨輪，基於人道救援立場，仍應透過各種方式盡全力積極營救，其他船舶亦應持續與船方保持密切聯繫，確保人員安全。

此外，相關船舶都存有一定數量油料，提醒航港局會同相關單位後續處置時務必以確保人命安全及油污染防治列為優先工作，並應預先掌握海氣象變化狀況，把握海象轉好時機及時進行殘油抽除及船舶拖救作業，同時對於航港局於第一時間迅速成立應變小組應處，表示慰勉之意。

航港局表示，受「凱米」颱風侵襲影響，截至今日中午12時，共計發生6起海事案件，包括多哥籍「蘇菲亞」貨輪擱淺於安平港附近（距岸約1.88海浬）、印尼籍水泥專用船「伊莉安娜」輪擱淺於屏東下寮外海約0.63海浬、坦尚尼亞籍貨輪「新利輪」於高雄茄萣岸際擱淺、蒙古籍「巴西亞」貨輪、喀麥隆雜貨船「吉娜輪」擱淺於屏東東港岸際，以及坦尚尼亞籍「福順輪」貨輪於高雄港一港口西南方15海浬傾斜棄船等案，該局除於第一時間通報運安會、國搜中心、海巡署及海保署等相關單位外，並立即成立相關應變小組。

今日上午7時由局長葉協隆召開第一次應變會議，掌握各海事案件船舶狀況及擬定後續處置作為重點。該局後續將遵照李部長指示原則，以確保人命安全及油污染防治列為優先工作，同時持續掌握海氣象變化狀況，把握海象轉好時機及早進行殘油抽除及船舶拖救作業，並定時會同相關單位召開應變會議積極處置各海事案件。

依目前掌握海象狀況，最快週日海象有可能好轉，該局將及早做好準備，以期於最短時間對各案件船舶做好妥適處置，以確保海上人命安全，有效化解海洋汙染危機。