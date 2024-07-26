台灣AI算力中心啟動！是方：新機房進駐率7成「明年底將滿載」

▲是方電訊董事長吳彥宏。（圖／是方提供）

記者楊絡懸／台北報導

是方電訊（6561）26日宣布，與翔耀（2438）、美超微（Super Micro）共同成立的「台灣AI算力中心」。是方董事長吳彥宏表示，AI不會泡沫化，正要開始發揚光大，是方新落成的LY2 AI智慧資料中心（IDC）進駐率已達7成，預計明年底滿載，正計畫下一座新機房。

由翔耀實業發起，結盟是方電訊、美超微等戰略夥伴共同成立「台灣AI算力中心」

（Artificial Intelligence Computing Center，簡稱AICC），並宣布正式啟動。台灣AICC是亞洲第一座搭載H200核心設備的算力中心，並將座落於是方電訊全新落成的LY2 AI智能資料中心大樓。

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「在AI時代，算力就是國力的延伸，擁有強大的算力，就能研發出更先進的AI技術，在全球AI競爭中占領先機。」吳彥宏表示，是方LY2 AI智能資料中心每平方公尺載重達2,000公斤，電力及散熱規格具備未來所有高算力、高傳輸等AI應用標準，是未來3年台灣少數具有上述高規格的IDC。

吳彥宏說，站在全球AI浪潮的風口上，是方將全力提供穩定可靠的AI智能資料中心基礎設施，為戰略合作建立堅強基石，配合全球AI水冷伺服器的需求趨勢，LY2除了氣冷解決方案之外，也會提供符合ESG國際標準的水冷解決方案。

對於外界認為AI可能「泡沫化」，吳彥宏強調，AI不僅不會泡沫化，且正要開始發揚光大，而且將滲透如製造、教育、醫療等各個產業領域，台灣要持續投資算力才不會被追上。

是方總經理劉耀元也透露，是方LY2 AI智慧資料中心已有5成客戶預定進駐，在AI需求趨勢下，進駐率預期達到7成，預估明年底會滿載，將計畫建置下一座AI新機房，據了解，新機房地點將考慮建置在北部。

劉耀元說，AICC可透過是方的國際環連接全世界，以台灣環直連國內五大科學園區，以最短距離、最快速度、最低成本、最佳算力及最好的資料保護網，直接提供AI算力與應用服務給客戶，預期會引領一波企業升級的浪潮，並協助台灣成為AI智慧島。