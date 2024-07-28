打工族也有勞退金！　勞動部：雇主應按月提繳6％

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

暑假期間打工人數增多，勞動部提醒，打工族與一般勞工享有相同的勞動權益保障，不因工時長短而有所差別，雇主應依法按月提繳不低於每月工資6％的退休金，且提繳金額應由雇主全額負擔，不得自打工族薪水扣減退休金。

勞動部說明，打工族依然享有退休金保障，雇主應以打工族全月工資所得總和，依「勞工退休金月提繳分級表」的等級金額申報月提繳工資。

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勞動部舉例，固定每周工作1天，全月工作4天，每次5小時，時薪200元，日薪1,000元，全月工資為4,000元，依「勞工退休金月提繳分級表」規定標準，應申報全月月提繳工資為4,500元。

勞動部表示，除強制雇主幫勞工提繳，勞工自身也可在每月工資6％的範圍內，自願提繳退休金，該提繳金額每年也可參與投資收益分配，提繳的勞工退休金運用收益，不低於銀行2年定期存款利率計算之收益。勞工愈早參加、提繳的時間越長，歷年累積之收益越多，勞工年滿60歲，即可申請領回專戶內本金與收益。

勞動部強調，打工族隨時可透過勞工保險局e化服務系統以「自然人憑證」或「行動電話認證」等方式，登入查詢自身退休金的狀況。另根據勞工退休金條例規定，雇主未申報提繳退休金，可處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並按月處罰至改正為止。打工族如果發現雇主未提繳退休金，可向勞工保險局申訴檢舉，以保障權益。