246萬存股族看過來！5官股金融除權息比一比　兆豐金稱冠

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

246萬存股族注意！官股金融機構除權息大秀時間表曝光，下周四（8月8日）包括台企銀（2834）、兆豐金（2886）與第一金（2892）率先打頭陣，其中以兆豐金現金殖利率逾3.51%最誘人，擁有42萬股民的合庫金（5880）與彰銀（2801）除權息日因分別落在8月14日與8月15日，將接力表現。

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▲5檔官股金融業除權息時間表，可點圖放大。（資料來源：各公司、製表：ETtoday新聞雲）

特別的是，雖然26日台股迎來「黑色星期五」，指數重挫752.63點，大盤全周跌幅達3.28%，但官股金融業普遍抗跌，單周跌幅在0.7%以內，兆豐金單周表現還小漲1.07%、第一金單周雖僅漲0.51%但已寫下連續8周留上影線的紀錄。

台企銀與兆豐金、第一金同日除息，3家公司皆設定最後過戶日為8月11日，股票於8月12日至8月16日停止過戶，除權息基準日為8月16日，而現金股利發放日為9月13日。

細看官股金融機構盈餘分配政策，現金殖利率多在1.09%至3.51%之間，其中以兆豐金最給利。兆豐金現金配現金股利1.5元及股票股利0.3元，合計1.8元，若以26日收盤價42.7元估計，現金殖利率約3.51%，優於定存。

不過兆豐金23日股價最高來到42.9元，刷2022年4月、近2年3個月以來新高，引發投資人獲利了結，至7月26日股東人數不增反減，降至50萬8074人，單周少了2423人。

除了兆豐金以外，彰銀、第一金現金殖利率皆超過2.9%，也是存股族心頭好。彰銀每股配0.55元現金、0.32元股票，以上周五收盤價18.5元估計，現金殖利率2.97%。

至於第一金每股配0.85元現金與0.3元股票，以上周五收盤價29.3元估計，現金殖利率為2.9%。

泛官股金融機構當中，僅剩華南金（2880）尚未公告除權息日期，由於華南金股東會落在6月21日，市場預期本周應會正式公告相關進度。