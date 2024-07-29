2024台灣新創世界杯「振生半導體奪冠」　10月赴美爭百萬美元投資款

▲國際生技協會聯盟副主席林治華(左)頒獎給本屆冠軍振生半導體。（圖／台灣新創世界杯提供）

記者高兆麟／綜合報導

2024台灣新創世界杯（Taiwan Startup World Cup, TSWC）26日登場，美國評審從165家優秀團隊中，遴選出前15強的新創企業參與台灣區域決賽，並由評審團現場選出前三名，最終由「振生半導體」獲得冠軍，代表台灣於10月赴美國舊金山參與全球決賽，爭奪100萬美金投資款。



台灣生物產業發展協會與BIO Asia-Taiwan今年在台北南港展覽館舉辦「亞洲生技大展」，重頭戲之一就是台灣新創世界杯Final Pitch。Startup World Cup（SWC）在全球70多個國家進行徵選活動，由美國矽谷重量級的風險投資公司「Pegasus Tech Ventures」主辦，在每個國家或地區選出1組團隊，爭取總冠軍。

TSWC今年在台邁入第5屆，於3月起跑、5月徵件截止，在2個月內收到超過165件報名，顯見台灣創新產業十分活躍，最終由美國評審選出TOP15，15家企業專業涵蓋生命科技、半導體、醫學、人工智慧、運動健身等範疇。

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TSWC開幕致詞嘉賓也邀請到宏碁集團創辦人施振榮、經濟部中小及新創企業署長李冠志、工業技術研究院資深副總暨協理蘇孟宗與Pegasus Tech Ventures Partner Justin Jakson上台致詞鼓勵入圍決賽的15組團隊。

亞洲生技大會BIO Asia主席李鍾熙表示，新創是產業的成長引擎，許多產業從新創開始才能快速成長，生物科技就是其中之一，需要人才、技術、構想、資金等資源，而亞洲生技大會提供平台，產業間相互合作，與TSWC結合舉辦意義重大，期望冠軍隊五能拿到世界冠軍，而闖關失利的團隊，也能透過競賽過程學習經驗，也許會得到不同投資人的青睞，進而獲得成長。

台灣工研新創協會總會長高繼祖認為，台灣新創企業最大挑戰就是「國際化」，舉辦TSWC能讓台灣傑出新創團隊與國際主流創業投資市場資金結合，與世界新創高手同台競爭，同時與在地創投資連結，使台灣新創可以在國際舞台被看見。獲得第一名的團隊，將會密集訓練，讓他們抵達矽谷後，能真正進入前3名，或是拿到冠軍。

本屆評審團陣容有台灣工研新創協會總會長高繼祖、國衛院技轉及育成中心主任蔡熙文、亞利桑那州駐台貿易投資辦事處處長徐竹先、工研院產業服務中心執行長陳立偉、資誠聯合會計師事務所會計師顏裕芳、匯智資本GHP創辦人陳識仁及Entrepreneurship, University of California San Francisco Managing Director Stephanie Marrus。貴賓陪審團多達30人產官學研先進，有機構法人、創投與育成夥伴、企業，如亞洲生技大會Bio Asia主席李鍾熙、臺北創新實驗室/仙人掌創業服務執行長黃晨淳、美國iiLABs產業創新研究榮譽院長顏敏仁教授，及創如投資等超過10家以上創投代表。

Startup World Cup是全球規模最大的創業競賽，為台灣新創團隊打開了一扇通往國際舞台的大門。這場競賽不僅讓參與者展示創新和實力，更重要的是，它為他們提供了與全球投資人、合作夥伴和媒體建立關係的寶貴機會。透過這些人脈和資源，台灣新創企業得以拓展市場、獲取資金和技術支持，實現快速成長和全球化戰略。