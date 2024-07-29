日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

▲日圓轉趨強勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日圓彈升、台幣走弱，台銀今（29日）日圓現鈔換匯牌告價來到0.2182，創3月11日以來、逾4個月最差行情，若與7月11日日圓最低價0.2046相較，以10萬台幣換匯少換3萬日圓。

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▲日圓今日換匯價為4個月來最差。（圖／翻攝台銀）

以台銀今日上午10點25分日圓現鈔賣出掛牌價「0.2182」估計，10萬台幣換45萬8295日圓；但7月11日現鈔賣出牌告價探至0.2046，以10萬台幣可換到48萬8758日圓，一來一回下少換到30463日圓，相當於少吃30碗售價約1000日圓的拉麵。

受到美國降息延後影響，日圓今年以來走勢偏弱，匯價數度失守160大關，不過《彭博社》引述Allizgi負責多資產業務的全球首席投資官Gregor Hirt表示，日本央行可能會在本周三（7月31日）的會議上減少債券購買並提高利率。受此消息影響，日圓今日走強，1美元約可換154日圓。

匯銀主管表示，新台幣今日表現偏鎮，台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.852元，貶2.1分，成交金額9.65億美元。一來一回下，台幣換匯日圓相對於半個月前明顯弱勢。