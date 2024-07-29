貨櫃船隊創15年來最快增長　法人憂Q4運價跌勢擴大

▲今年上半年貨櫃船隊創15年最快增長，有國內法人憂進入4Q淡季運價跌勢擴大。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

根據克拉克森(CLARKSONS)與波羅的海國際航運公會(BIMCO)數據，今年上半年全球貨櫃船隊新造船增加260艘，160-161萬箱(20呎櫃)，增長11%，創15年最快增長。今(29日)有國內法人出報告，擔憂一旦進入4Q淡季，搭配新船暴增的狀況，將使運價跌勢擴大。

克拉克森指出，截至今年6月底，全球待交貨櫃新船訂單606萬箱，未來全數交船後，將使全球貨櫃船隊供給再增加20%，這樣的數字，相當於增加3.6家長榮海運，長榮是全球第7大貨櫃船公司，船隊運力170.6萬箱。



國內法人指出，全球貨櫃新船下水量持續暴增，同時，待交新船訂單爆量，未來幾年，全球貨櫃新船供給量持續上升。



先前，貨櫃航商透過抱團抬價方式，逆勢拉抬運價，但進入3Q旺季後，運價卻不漲反跌，凸顯，供給過剩壓力再度壓制貨櫃航商的逆勢拉抬，後續，一旦進入4Q淡季，搭配新船暴增的狀況，將使運價跌勢擴大。

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BIMCO則指出，今年上半年造船廠共交付了160萬標箱運力的貨櫃船，而退役船隻運力僅有5.1萬箱，隨著激增的新造船和有限的船舶回收，今年上半年，全球的貨櫃船船隊見證了15年來的最快增長。

BIMCO首席分析師Niels Rasmussen指出，目前的全貨櫃船運力約為2950萬箱，但預計將在第三季度末將首次超過3000萬標箱儘管已經創紀錄，船東們仍在繼續訂購新船。

今年至今共訂購了63艘船，總運力為40萬箱，新船訂單與現役船隊的比例仍高達19%。預計在2025年至2027年，平均每年將交付150萬箱運力的船舶。與此同時，強勁的貨量增長以及繞行好望角抑制了老舊貨櫃船的拆解，今年迄今為止，只有36艘船被拆解，運力共計約5.1萬箱。

Rasmussen表示：「到2027年年底，目前的訂單簿將再增加430萬標箱運力。 由於貨量增長不太可能與這一擴張相匹配，我們預計船舶拆解將增加，抑制整體船隊運力的增長。 此外，如果船舶最終能夠重返紅海和蘇伊士運河，對船舶的需求將會減少。」94%的新建船舶運力都將進入全球前10大貨櫃船公司。