睽違2年半！　6月景氣燈號轉為紅燈

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

國發會今（29）日公布6月景氣概況，6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月上修值增加2分，燈號轉為紅燈，是自2021年12月後再見紅燈；9項構成項目中，工業及服務業加班工時增加1分轉為黃燈、海關出口值增加2分轉為紅燈。

國發會表示，受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩，出口轉呈紅燈，並帶動工業及服務業加班工時轉為黃紅燈；製造業營業氣候測驗點上月上修為黃紅燈，本月恢復綠燈；領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續增溫。

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國發會指出，6月領先指標不含趨勢指數為103.59，月增0.7％，7個構成項目去除長期趨勢後，6項較上月回升；6月同時指標不含趨勢指數為105.53，月增1.43％，7個構成項目去除長期趨勢後，皆較上月成長。

展望下半年，國發會表示，隨國際終端需求逐步復甦，供應鏈回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機強勁，以及消費性電子新品備貨旺季來臨，出口成長動能可望延續；投資方面，國內半導體供應鏈為維持技術領先優勢，持續擴充高階產能，加上投資台灣3大方案賡續落實、國際指標大廠來台投資，以及國內綠能裝置持續推進等，均增添投資動能。

消費方面，國內景氣回溫將有助帶動企業調薪意願，今年前5月實質薪資轉呈正成長，加以股市活絡推升財富效果，以及政府推動減輕民眾負擔措施，消費動能可望維繫；不過，主要國家大選及地緣政治變化、全球央行貨幣政策走向，以及國際貿易緊張等不確定因素尚存，對國內景氣影響仍需審慎看待。