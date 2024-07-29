ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台股小漲仍失守季線！專家：美科技財報牽動「將出現切入機會」

▲台股開高走低欲振乏力，集中市場指數終場小漲45.28點，收在22,164.49點，季線得而復失。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股29日開高收平，早盤指數一度大漲逾300點，但後來賣壓出籠，終場指數漲勢縮小，至小漲45.28點，漲幅0.2%，收在22,164.49點，成交金額4,000.82億元，投資專家認為，接下來不少重量級科技業將公布財報，將牽動台股表現，屆時股市拉回可成為投資人切入的機會。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股由重量級權值股支撐，加權指數上漲家數288檔，然下跌家數達677檔，雖然指數跌破月季線，然仍守穩21,500點且在季線附近整理，反映多頭仍極力反撲，預料在指數快速回檔10%之後，有望見到反彈走勢，短線可觀察大盤能否重回月線之上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖炳焜表示，美股本周不少重量級科技業將公布財報，將影響台股科技股投資信心並牽動供應鏈股價表現，儘管近期在資金輪動下，科技股賣壓出籠使得股價滑落，衝擊近期台股表現，然而在企業獲利能見度不斷提升與產業基本面強勁的背景下，股市拉回整理不僅為有利延長多頭態勢，並為投資人提供中長期的切入機會。

從經濟基本面來看，台股仍有多頭的本錢，廖炳焜表示，台灣經濟研究院上修全年GDP至3.85%，並表示受惠於企業擴廠意願增強，使民間投資優於預期，經濟成長模式仍維持「內外皆溫」；在內需方面，上半年零售、餐飲和觀光表現仍強，而在出口方面，受惠於全球AI熱潮發酵，6月外銷訂單年增幅3.1%，為連續第4個月正成長，再加上商品和服務通膨壓力持續放緩，皆有助於強化整體經濟動能。

眼見AI仍為長線快速成長的趨勢不變，廖炳焜建議，投資人逢低承接可聚焦半導體供應鏈、AI相關、蘋果規格升息概念股、網通衛星、記憶體，另外生技、能源重電儲能等亦可留意。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 台股財報科技股經濟股市投資

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

睽違2年半！　6月景氣燈號轉為紅燈

睽違2年半！　6月景氣燈號轉為紅燈

國發會今（29）日公布6月景氣概況，6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月上修值增加2分，燈號轉為紅燈，是自2021年12月後再見紅燈；9項構成項目中，工業及服務業加班工時增加1分轉為黃燈、海關出口值增加2分轉為紅燈。

2024-07-29 16:16
投審會核准8大投資案　台積電增資1644億元最多

投審會核准8大投資案　台積電增資1644億元最多

經濟部投資審議會今（29 ）日召開第10次會議，會中核准8件重大投資案件，其中金額最大的案件，為台積電（2330）以50億美元（約新台幣1644億元）增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.從事經營一般投資業務。

2024-07-29 17:22
大立光一張配4萬現金　8／15除息

大立光一張配4萬現金　8／15除息

蘋概股大立光（3008）今（29日）公告113年上半年每股擬配息40元，換算持有一張可領到4萬元現金入袋，董事會訂定除息交易日為8月15日。

2024-07-29 17:07
中鋼緩步填息！上半年業績拋亮點　稅前淨利年增108%

中鋼緩步填息！上半年業績拋亮點　稅前淨利年增108%

中鋼（2002）29日公布今年上半年營收為1,883.26億元，年增1%；營業利益20.72億元、年增47%；稅前淨利34.98億元，年增108%。對於比去年同期增加，中鋼表示，主要受惠於鋼鐵業銷售數量及單位毛利成長，加上工程契約變更認列利益，以及礦業投資獲配股利及利息收入增加，挹注業外收入增加。

2024-07-29 15:25
大雨開轟！　屏東5區淹水一級警戒

大雨開轟！　屏東5區淹水一級警戒

午後降雨持續明顯，中央氣象署針對11縣市發布豪大雨特報，經濟部水利署也發布淹水警戒，屏東縣竹田鄉、麟洛鄉、內埔鄉、長治鄉、屏東市等5區都列為一級警戒。

2024-07-29 15:42
雲豹能源殺不完　今爆第3根跌停「三天跌近百元」

雲豹能源殺不完　今爆第3根跌停「三天跌近百元」

雲豹能源（6869）今日苦吞連續第三根跌停，股價跌至237元，大跌26元，其他綠能股同樣見逃命潮，天方能源（3073）盤中也一度跌停，股價最低來到81.9元。

2024-07-29 11:03
猛獁象飆漲！遊戲股王鈊象除權息第2天　續衝填息

猛獁象飆漲！遊戲股王鈊象除權息第2天　續衝填息

以麻將遊戲《明星三缺一》成功打下一席之地的遊戲股王「鈊象」，繼7月26日直奔漲停786元後，29日開盤前試撮再度跳空漲停來到864元，開盤10分鐘後雖然一度收斂來到838元，漲幅仍見逾6.6%；目前暫報852元，上漲69元，漲幅8.78%，成交量達6,143張。

2024-07-29 10:54
日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

日圓彈升、台幣走弱，台銀今（29日）日圓現鈔換匯牌告價來到0.2182，創3月11日以來、逾4個月最差行情，若與7月11日日圓最低價0.2046相較，以10萬台幣換匯少換3萬日圓。

2024-07-29 12:54
創意法說看空股價打入跌停　超過1500張等著賣

創意法說看空股價打入跌停　超過1500張等著賣

創意電子(3443)25日舉行法說會，但由於先前法人看好創意有機會在NRE（委託設計服務）帶動下調高財測，但創意財測卻意外保守，預期Q3營收季減個位數百分比，且全年營收將大致持平，導致創意今日股價跳空跌停，大跌130元至1205元，截至中午12點，還有超過1500張排隊等著賣。

2024-07-29 12:10
妖股錸德「強勢回歸」！開盤15分鐘噴漲停　1.6萬張排隊等買

妖股錸德「強勢回歸」！開盤15分鐘噴漲停　1.6萬張排隊等買

光碟片製造商錸德（2349）29日早盤以15.15元開出，開盤不到15分鐘，就衝上漲停價16.05元，直至目前仍有1.6萬張排隊等買。曾連飆多根漲停板的錸德，一度被形容是「妖股」，如今強勢回歸，受投資人矚目。

2024-07-29 10:01

讀者迴響

熱門新聞

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

高股息ETF越跌越買？　不敗教主喊4情況別碰

246萬存股族看過來！5官股金融除權息比一比　兆豐金稱冠

00940無腦扣5000元連3個月　達人秀對帳單：績效負34元

公司規定「外套不能掛椅背」！職場新人超納悶

雲豹能源殺不完　今爆第3根跌停「三天跌近百元」

2家職業工會欠繳保費　勞保局將暫拒給付

存股族搶2萬紅包！新光金抽籤申購今起跑　限「買10張」吸睛

達飛Q2營收年增6.8%　我長榮、陽明卻年增逾五成

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366