台股小漲仍失守季線！專家：美科技財報牽動「將出現切入機會」

▲台股開高走低欲振乏力，集中市場指數終場小漲45.28點，收在22,164.49點，季線得而復失。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股29日開高收平，早盤指數一度大漲逾300點，但後來賣壓出籠，終場指數漲勢縮小，至小漲45.28點，漲幅0.2%，收在22,164.49點，成交金額4,000.82億元，投資專家認為，接下來不少重量級科技業將公布財報，將牽動台股表現，屆時股市拉回可成為投資人切入的機會。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股由重量級權值股支撐，加權指數上漲家數288檔，然下跌家數達677檔，雖然指數跌破月季線，然仍守穩21,500點且在季線附近整理，反映多頭仍極力反撲，預料在指數快速回檔10%之後，有望見到反彈走勢，短線可觀察大盤能否重回月線之上。

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廖炳焜表示，美股本周不少重量級科技業將公布財報，將影響台股科技股投資信心並牽動供應鏈股價表現，儘管近期在資金輪動下，科技股賣壓出籠使得股價滑落，衝擊近期台股表現，然而在企業獲利能見度不斷提升與產業基本面強勁的背景下，股市拉回整理不僅為有利延長多頭態勢，並為投資人提供中長期的切入機會。

從經濟基本面來看，台股仍有多頭的本錢，廖炳焜表示，台灣經濟研究院上修全年GDP至3.85%，並表示受惠於企業擴廠意願增強，使民間投資優於預期，經濟成長模式仍維持「內外皆溫」；在內需方面，上半年零售、餐飲和觀光表現仍強，而在出口方面，受惠於全球AI熱潮發酵，6月外銷訂單年增幅3.1%，為連續第4個月正成長，再加上商品和服務通膨壓力持續放緩，皆有助於強化整體經濟動能。

眼見AI仍為長線快速成長的趨勢不變，廖炳焜建議，投資人逢低承接可聚焦半導體供應鏈、AI相關、蘋果規格升息概念股、網通衛星、記憶體，另外生技、能源重電儲能等亦可留意。