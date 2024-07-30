街口持股瑞興銀8.7%「成第3大股東」　胡亦嘉曝原因：合作更緊密

▲街口集團創辦人胡亦嘉。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

街口支付創辦人胡亦嘉近3年來買進瑞興銀行（5863），持股來到8.7%、2,730萬股，躍升第3大股東寶座，受外界矚目。他說，這是長期投資，沒有太多想法，只是希望未來雙方合作可以更緊密，現在沒有具體策略。

根據瑞興銀行2023年年報，截至今年4月14日為止，街口金融科技持有約2,730萬股，持股比重達8.7%，對照新光合成纖維27.07%、宜廣實業9.61%，在前10大股東中排名第3大。

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胡亦嘉表示，這3年來慢慢買進，持股已經來到8.7%，也會領股息，暫時還不會繼續加碼持股到10%以上。對於是否想要拿下瑞興銀行而取得銀行牌照，他則說，目前還沒有想法，也許只是深度合作。

瑞興銀行明年將進行董事改選，街口金融科技以第3大股東身分，將可獲得董事席次。但他說，與瑞興銀行股東都熟識，他沒有要求董事席次，目前也沒有具體計畫，單純是善意的長期投資，並互相交流。

胡亦嘉強調，台灣金融法規嚴格，很多金融上的業務都必須要有牌照才能符合監管而順利進行，確實都會希望透過投資讓合作更為緊密，不過他也相當尊重對方的想法，先深度合作，後續再看看，現階段沒想那麼多。

另針對行動支付LINE Pay將從興櫃轉上市，街口支付有什麼計畫？胡亦嘉表示，街口金融科技也正計畫登陸興櫃，不過尚未有具體時間表。