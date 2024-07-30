發票存載具「中4000元」　他驚呼：第一次中獎！一查明細悲劇了

▲中獎發票已作廢了。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

113年5、6月統一發票25日開出，對號碼的時候，不少人總期待自己能成為抱回千萬大獎的幸運兒，一名網友表示，點開統一發票APP，居然中了4000元，查了一下發票明細，想知道買了什麼，沒想到該張發票是已作廢的發票，「我去退了一件衣服」，讓他超崩潰，像是從天堂掉到地獄。

一名網友在Dcard發文，「發票中了4000元直接打入地獄」，每當發票開獎的日子來臨，總是抱著一絲希望，雖然發票數量通常不超過50張，但還是希望能有所收穫，「這一期竟然顯示恭喜中獎」，而且還是4000元。

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他好奇買了什麼，於是上網查發票明細，「不查還好，一查不得了」，買了3件服飾共2千多元，買完後拿去退貨，該張發票照理來說已經作廢了，「我就查了一下財政部這筆發票，恩確實，已作廢」，瞬間從天堂掉到地獄，第一次載具中獎，卻成了空包彈，「我第一次退貨，我退一件買另一件，這告訴我們不要亂退貨，真想狠狠打死那天的我，有誰比我衰的嗎？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「我是高鐵口渴買水，意外中4000元」、「之前有看到一個退貨中1萬的，所以你不是最慘的」、「我也遇過一模一樣的事，也是作廢的發票中4000元」、「不是你的就不是你的」、「中比沒中還慘」、「你不孤單，以前有個人加油，結果發票中了1000萬，但發票已經打統編，他也不能領獎」。