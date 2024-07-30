標準局檢測旅行箱「萬國通路等4件」不合格　最重罰200萬元

▲經濟部檢驗局檢測10件旅行箱。（圖／經濟部提供）



記者廖婕妤／台北報導

疫後民眾熱衷出國，旅行箱成為必備用品，為確保市售旅行箱品質，經濟部標準局與消基會合作，今年2月隨機購買10件不同廠牌型號旅行箱，發現共有4件不合格，廠牌分別為eminent（萬國通路）、沅大、NIN01881、LONGKING。

標準局說明，依據國家標準CNS 15331袋、包及箱產品評估準則進行品質項目檢測，並依據商品檢驗法及CNS 15331查核商品檢驗標識及中文標示，結果「品質項目」1件不符合，「商品檢驗標識」1件不符合，「中文標示」2件不符合。

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針對不符合商品的處理方式，標準局指出，「品質項目」不符合商品為沅大26吋YT20A01-PC+ABS型號，已依商品檢驗法第42條第1款規定廢止其商品驗證登錄，並依同法第63條之1規定，通知報驗義務人限期回收或改正，屆期未改正將處10萬以上100萬元以下罰鍰。

▲品質項目不符的旅行箱。（圖／經濟部提供）



「商品檢驗標識」不符合商品為NINO1881的28吋8529型號，經查證未完成檢驗程序，已依商品檢驗法第60條第1項規定，處20萬以上200萬元以下罰鍰，並依同法第63條第2項規定，通知報驗義務人限期回收或改正。

▲商品檢驗標識不符旅行箱。（圖／經濟部提供）



「中文標示」不符合商品為eminent的20吋9V1及LONGKING的25吋JL-9006，已依「商品檢驗法」第59條第1項規定，通知報驗義務人限期改正，屆期未改正者，將處10萬以上100萬元以下罰鍰，並依同法第42條第2款規定廢止其商品驗證登錄。

▲中文標示不符旅行箱。（圖／經濟部提供）



標準局呼籲，消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的旅行箱，並應檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、電話、尺寸、裝載重量、製造日期、產地等資訊。

標準局提醒，消費者購買旅行箱時必須注意旅行箱外觀應無破損、傷痕，如有金屬組件不得有生鏽、毛邊等現象，並留意箱體有無刺鼻異味，拉鍊使用是否順暢，扣件是否牢固，輪子行走是否可流暢滑行；拉桿收起或拉出是否順暢無礙。