矽智財全軍覆沒！創意摜跌停　法說會失靈拖累同業

▲創意電子。（圖／記者高兆麟攝）

文／玩股華安

矽智財全軍覆沒！創意3443跌停，智原、M31、世芯-KY均重挫，創意營收展望不如預期。

編按：創意電子7月26日召開法說，本周2個交易日皆摜跌停，今（7月30日）上午11點，創意持續掛跌停價1085元、雖有4238張成交，但仍有881張委賣排隊等待出貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據多方資料，創意（3443）今日跌停的主要原因如下：

消費性電子需求疲弱： 創意於法說會中指出，消費性電子相關需求仍然疲弱，這意味著短期內營收難以有顯著提升，進而影響市場信心。

第三季展望保守： 財務長錢培倫預估第三季營收將季減，特別是NRE業績將雙位數百分比下滑。這樣的保守展望使得市場對創意的短期表現持悲觀態度。

全年業績預估下調： 外資報告指出，創意的非AI業務仍佔營收大宗，受需求疲軟影響，全年營收和獲利預估均被調降，並下調目標價。

外資下調目標價： 三家外資均下調了創意的目標價，降幅最高達18%。儘管對創意在AI和HBM基礎晶片的長期成長機會持樂觀態度，但短期內的需求疲軟和AI ASIC的不確定性導致獲利預測下調。

市場賣壓： 法說會後的失望性賣壓，使得創意今日開盤即重挫9%，隨後立即亮燈跌停。

技術面分析： 今日跌停量能沒有放大，短線上有可能測試今年4月22日的低點1090元，甚至跌破。

綜合以上因素，創意(3443)今日的跌停主要受市場對其短期業績展望悲觀以及外資下調目標價影響，導致投資者信心不足，進而引發大量賣壓，也同步拖累其他矽智財個股，M31(6643)、智原(3035)、世芯-KY(3661)均以大跌作收，而創意的重挫也點醒了市場，目前AI對多檔公司的營收占比而言都只是佔了一小部分，「投資人不應該因一小部分的AI營收占比，而去過度幻想公司未來有多好，即使那占5%~20%的AI營收占比未來可望持續成長，但股價也不該因此這小小的營收占比而大幅上揚」，建議投資人尋找純度較高的AI股投資，而後續或許緯創(3231)、英業達(2356)以及機器人概念股這些實際營收&獲利尚未跟上股價的個股，短期仍可能持續修正。

本文由玩股網授權，不可轉載，內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。