ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

永慶房屋葉爾浩實踐「先誠實再成交」服務　獲「服務尖兵」榮譽

▲▼永慶房屋,葉爾浩,先誠實再成交,2024臺灣服務業大評鑑,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋經紀人實踐「先誠實再成交」理念，締造臺灣服務業大評鑑服務金獎12連霸。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

2024臺灣服務業大評鑑得獎名單日前揭曉，永慶房屋除了贏得金獎12連霸的肯定，旗下經紀人葉爾浩誠實且貼心的服務，從2100位受稽查的服務人員中脫穎而出，贏得僅有30個名額的「服務尖兵」獎項，永慶房屋一舉摘下雙獎榮譽！永慶房屋總經理吳良治除了勉勵葉爾浩經紀人的傑出表現，也分享每一位永慶人都會以「先誠實再成交」的精神，提供透明完整的購售屋服務，主動維護消費者的權益。

頂尖服務的關鍵　葉爾浩用真誠和同理心對待客戶

[廣告]請繼續往下閱讀...

2024臺灣服務業大評鑑以「服務新藍海」為主軸，聚焦企業如何「以人為本」，用同理心打造友善服務。主辦單位指出，在秘密客的訪查中，永慶房屋葉爾浩經紀人不僅禮儀周到，也能明確掌握客戶需求，並且詳細分析成交行情、社區房價趨勢、貸款利率等房市資訊。誠實且專業的服務讓人安心，也因此贏得僅有30個名額的「服務尖兵」殊榮。

葉爾浩指出，房屋買賣涉及大筆金額，對許多民眾來說，是人生中最重大的決策之一，因此房仲更要誠實、謹慎對待。「我把每位客戶當作是朋友。面對朋友的託付，自然不會希望他們受騙或吃虧。」葉爾浩分享服務心法，「所以我會有很強烈的動力，提供客戶最完整的房市資訊和建議，幫助他們做出最合適的決策。」

葉爾浩分享，每每看到客戶買到理想中的房子，或是順利賣出房屋，展開人生新階段的時候，都會有成就感和喜悅，也會驅動他不斷精進自己，帶給客戶更優質的服務體驗。

▲▼永慶房屋,葉爾浩,先誠實再成交,2024臺灣服務業大評鑑,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋葉爾浩經紀人誠實且貼心的服務，從2100位受稽查的服務人員中脫穎而出，贏得僅有30個名額的「服務尖兵」獎項。

把誠實放在成交之前　葉爾浩守護客戶權益

把客戶視為朋友的同理心服務，讓葉爾浩數度幫助消費者避免遭到坑騙和避免買到不喜歡的房子，而贏得客戶肯定。曾有一次，一名屋主的店面價格遭到其他房仲嚴重低估，葉爾浩得知後，不僅提供並分析完整的市場行情，讓屋主知道店面真實的行情，也向屋主示警小心遭到房仲和投機客聯手坑騙房價。最後屋主決定委託葉爾浩協助售屋，他也成功將店面以2030萬元的市場行情出售。對比前一名房仲建議的1800萬元，等於幫屋主挽回230萬元的房價，讓屋主大讚葉爾浩的誠實服務。

另一個案例是，葉爾浩曾經帶一名購屋族看房，過程中葉爾浩主動告知社區內曾經發生過非自然身故的事件。客戶非常驚訝的表示，他曾經找過許多房仲業者服務，但是葉爾浩是唯一主動跟他提及非自然身故狀況的房仲。雖然後來沒有成交，但是葉爾浩的誠實贏得了客戶的信賴，也持續委託葉爾浩協助找房。

永慶人實踐「先誠實再成交」理念

葉爾浩經紀人從客戶角度出發，維護消費者權益的服務，不僅贏得「服務尖兵」殊榮，更實踐永慶房屋「先誠實再成交」的服務理念。永慶房屋總經理吳良治表示，房仲最重要的價值就是誠實，因此每一位永慶房屋的經紀人從入職起，都必須認同並落實「先誠實再成交」的理念，為消費者提供完整、透明的購售屋服務，協助客戶做出最合適的購售屋決策；同時還要主動維護客戶的權益，守護民眾的房產安全。

永慶房屋的誠實服務不只落實在房產交易的過程，更走入民眾的日常生活中。吳良治總經理分享，房屋交易涉及諸多法規，民眾若是不清楚相關法規，自身權益就容易受損；另外近年來詐騙猖獗，高價的不動產更成為詐騙集團的目標，民眾房產遭到坑騙的案例不在少數。因此永慶房屋主動走入社區，舉辦「陽台補登」和「預防房產詐騙」公益講座，分享房產知識和經驗，提醒消費者自身權益、預防房產詐騙。

吳良治總經理表示，永慶房屋會持續精進誠實服務，不僅要為消費者打造一個公平、透明的房產交易平台，更要守護民眾的房產安全和權益。讓每一位民眾的房產大小事，都能因為有永慶房屋而圓滿、安心。
 

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 永慶房屋葉爾浩先誠實再成交2024臺灣服務業大評鑑永慶房市訊息永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP83正片／佛系小確幸！增加專屬獎項資格、中獎不怕過期、自動匯入帳戶，雲端發票小知識一次告訴你

推薦閱讀

街口持股瑞興銀8.7%「成第3大股東」　胡亦嘉曝原因：合作更緊密

街口持股瑞興銀8.7%「成第3大股東」　胡亦嘉曝原因：合作更緊密

街口支付創辦人胡亦嘉近3年來買進瑞興銀行（5863），持股來到8.7%、2,730萬股，躍升第3大股東寶座，受外界矚目。他說，這是長期投資，沒有太多想法，只是希望未來雙方合作可以更緊密，現在沒有具體策略。

2024-07-30 15:16
台酒賣出1.72萬張彰銀　套現3.22億元

台酒賣出1.72萬張彰銀　套現3.22億元

彰銀（2801）大股東釋股！台灣菸酒（台酒）公司今（30日）公告，自7月4日至29日之間賣出1.72萬張彰銀（2801），每股均價18.73元，套現3億2268萬4557元，處分利益來到1806萬4561元。

2024-07-30 11:28
連續第四根！雲豹能源再跌停　股價面臨200元保衛戰

連續第四根！雲豹能源再跌停　股價面臨200元保衛戰

雲豹能源（6869）今日苦吞連續第四根跌停，股價跌至213.5元，大跌23.5元，其他綠能股也仍在不斷下跌，天方能源（3073）盤中也一度跌停，股價最低來到75.6元，另外，森崴能源（6806）股價也走低至149元，下跌5.4%。

2024-07-30 11:03
「咖啡店南霸天」多那之8／1登錄興櫃　參考價68元

「咖啡店南霸天」多那之8／1登錄興櫃　參考價68元

南部連鎖咖啡品牌多那之（7756）今年5月獲准股票公開發行，預計將在8／1登錄興櫃，每股價格為68元；多那之首間店坐落於高雄，之後陸續拓點至台南、屏東、嘉義、雲林、桃園等地區，去年全台總店數突破70家店。

2024-07-30 15:32
英特爾找前美光大將領導晶圓代工　陸行之：不如找台積電退休高層

英特爾找前美光大將領導晶圓代工　陸行之：不如找台積電退休高層

美國半導體大廠英特爾（Intel）日前宣布延攬前美光技術開發資深副總裁Naga Chandrasekaran擔任英特爾全球營運長，並主導晶圓代工服務（Intel Foundry Services，IFS）事業群，對此知名半導體分析師陸行之表示，不懂英特爾在想什麼，把台積電退休的高管挖走去當CEO，可能都比較有機會存活。

2024-07-30 15:06
台股跳水逾300點！權值股熄火　「3檔AI尖兵」逆勢亮紅漲6%

台股跳水逾300點！權值股熄火　「3檔AI尖兵」逆勢亮紅漲6%

美股主要指數漲跌互見，台股30日早盤再度面臨修正壓力，加權指數一度下跌逾280點，最低點來到21,879.32點。權值股熄火，台積電（2330）下跌16元至928元，鴻海（2317）、聯發科（2454）也見到小跌；不過部分AI概念股卻成強勢族群，包括緯穎（6669）、奇鋐（3017）、廣運（6125），皆表現逆勢上漲。

2024-07-30 10:19
等不到降息！債券ETF人數衰退　近5周首見

等不到降息！債券ETF人數衰退　近5周首見

集保最新統計顯示，至7月26日為止，91檔債券ETF的受益人最新一周呈現微幅減少823人，為5周以來首見，同時終止連續5周創新高。不過今年來債券ETF受益人仍增加65萬6230人，總受益人來到177萬1873人。

2024-07-30 09:17
聯發科明法說　美系外資看好長線展望喊買、目標價1588元

聯發科明法說　美系外資看好長線展望喊買、目標價1588元

IC設計大廠聯發科(2454)法說會前夕，美系外資釋出最新報告，認為儘管短線有雜音，但長線仍看好聯發科受惠AI需求及高階晶片市佔率提升，因此維持加碼評級，目標價維持1588元。

2024-07-30 13:21
矽智財全軍覆沒！創意摜跌停　法說會失靈拖累同業

矽智財全軍覆沒！創意摜跌停　法說會失靈拖累同業

矽智財全軍覆沒！創意3443跌停，智原、M31、世芯-KY均重挫，創意營收展望不如預期。

2024-07-30 11:02
黃仁勳、祖克柏暢談AI　兩巨頭現場「互換皮衣」

黃仁勳、祖克柏暢談AI　兩巨頭現場「互換皮衣」

在輝達舉行的2024年的電腦繪圖大會SIGGRAPH上，執行長黃仁勳和Meta的執行長馬克祖克柏，兩人首度在公眾面前進行一場對談。黃仁勳在此次對談中擔任主持人，並和祖克柏暢談AI。兩位領導者在對談中互相讚揚對方在推進AI技術方面的貢獻，在結束前，黃仁勳和祖克柏兩人更互換外套，引爆全場高潮。

2024-07-30 10:21

讀者迴響

熱門新聞

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

景氣紅燈「台股要崩」了？　內行曝最快反轉時間

41萬股民喜迎！華南金8／13除權息　現金殖利率飆破4%

即／威力彩2.57億一注獨得　獎落基隆

發票存載具「中4000元」　他一查明細悲劇了

台股跳水逾300點　「3檔AI尖兵」逆勢亮紅漲6%

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

證交所公布8檔注意股　世芯-KY兩日價差320元被列入

睽違2年半！　6月景氣燈號轉為紅燈

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366