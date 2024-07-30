永慶房屋葉爾浩實踐「先誠實再成交」服務　獲「服務尖兵」榮譽

▲永慶房屋經紀人實踐「先誠實再成交」理念，締造臺灣服務業大評鑑服務金獎12連霸。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

2024臺灣服務業大評鑑得獎名單日前揭曉，永慶房屋除了贏得金獎12連霸的肯定，旗下經紀人葉爾浩誠實且貼心的服務，從2100位受稽查的服務人員中脫穎而出，贏得僅有30個名額的「服務尖兵」獎項，永慶房屋一舉摘下雙獎榮譽！永慶房屋總經理吳良治除了勉勵葉爾浩經紀人的傑出表現，也分享每一位永慶人都會以「先誠實再成交」的精神，提供透明完整的購售屋服務，主動維護消費者的權益。

頂尖服務的關鍵 葉爾浩用真誠和同理心對待客戶

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2024臺灣服務業大評鑑以「服務新藍海」為主軸，聚焦企業如何「以人為本」，用同理心打造友善服務。主辦單位指出，在秘密客的訪查中，永慶房屋葉爾浩經紀人不僅禮儀周到，也能明確掌握客戶需求，並且詳細分析成交行情、社區房價趨勢、貸款利率等房市資訊。誠實且專業的服務讓人安心，也因此贏得僅有30個名額的「服務尖兵」殊榮。

葉爾浩指出，房屋買賣涉及大筆金額，對許多民眾來說，是人生中最重大的決策之一，因此房仲更要誠實、謹慎對待。「我把每位客戶當作是朋友。面對朋友的託付，自然不會希望他們受騙或吃虧。」葉爾浩分享服務心法，「所以我會有很強烈的動力，提供客戶最完整的房市資訊和建議，幫助他們做出最合適的決策。」

葉爾浩分享，每每看到客戶買到理想中的房子，或是順利賣出房屋，展開人生新階段的時候，都會有成就感和喜悅，也會驅動他不斷精進自己，帶給客戶更優質的服務體驗。

▲永慶房屋葉爾浩經紀人誠實且貼心的服務，從2100位受稽查的服務人員中脫穎而出，贏得僅有30個名額的「服務尖兵」獎項。

把誠實放在成交之前 葉爾浩守護客戶權益

把客戶視為朋友的同理心服務，讓葉爾浩數度幫助消費者避免遭到坑騙和避免買到不喜歡的房子，而贏得客戶肯定。曾有一次，一名屋主的店面價格遭到其他房仲嚴重低估，葉爾浩得知後，不僅提供並分析完整的市場行情，讓屋主知道店面真實的行情，也向屋主示警小心遭到房仲和投機客聯手坑騙房價。最後屋主決定委託葉爾浩協助售屋，他也成功將店面以2030萬元的市場行情出售。對比前一名房仲建議的1800萬元，等於幫屋主挽回230萬元的房價，讓屋主大讚葉爾浩的誠實服務。

另一個案例是，葉爾浩曾經帶一名購屋族看房，過程中葉爾浩主動告知社區內曾經發生過非自然身故的事件。客戶非常驚訝的表示，他曾經找過許多房仲業者服務，但是葉爾浩是唯一主動跟他提及非自然身故狀況的房仲。雖然後來沒有成交，但是葉爾浩的誠實贏得了客戶的信賴，也持續委託葉爾浩協助找房。

永慶人實踐「先誠實再成交」理念

葉爾浩經紀人從客戶角度出發，維護消費者權益的服務，不僅贏得「服務尖兵」殊榮，更實踐永慶房屋「先誠實再成交」的服務理念。永慶房屋總經理吳良治表示，房仲最重要的價值就是誠實，因此每一位永慶房屋的經紀人從入職起，都必須認同並落實「先誠實再成交」的理念，為消費者提供完整、透明的購售屋服務，協助客戶做出最合適的購售屋決策；同時還要主動維護客戶的權益，守護民眾的房產安全。

永慶房屋的誠實服務不只落實在房產交易的過程，更走入民眾的日常生活中。吳良治總經理分享，房屋交易涉及諸多法規，民眾若是不清楚相關法規，自身權益就容易受損；另外近年來詐騙猖獗，高價的不動產更成為詐騙集團的目標，民眾房產遭到坑騙的案例不在少數。因此永慶房屋主動走入社區，舉辦「陽台補登」和「預防房產詐騙」公益講座，分享房產知識和經驗，提醒消費者自身權益、預防房產詐騙。

吳良治總經理表示，永慶房屋會持續精進誠實服務，不僅要為消費者打造一個公平、透明的房產交易平台，更要守護民眾的房產安全和權益。讓每一位民眾的房產大小事，都能因為有永慶房屋而圓滿、安心。

