有巢氏房屋藍琮祺經紀人　獲2024服務業大評鑑服務尖兵獎

▲有巢氏房屋藍琮祺經紀人（左）榮獲2024台灣服務業大評鑑服務尖兵獎，王俊諺店東（右）特別到場鼓勵喝采。。（圖／永慶房屋提供，下同）



生活中心／綜合報導

2024臺灣服務業大評鑑得獎名單揭曉，來自有巢氏房屋台中中清捷運加盟店的藍琮祺經紀人，因主動積極的誠實服務贏得評審的肯定，榮獲「服務尖兵」獎項。藍琮祺表示，未來會持續精進誠實服務，帶給消費者最優質的購售屋體驗。

積極主動的誠實服務 藍琮祺經紀人獲肯定

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2024臺灣服務業大評鑑為了評比出最頂尖的企業員工，動員超過1700次的稽查人次，派遣秘密客實際訪查企業員工的服務表現。唯有表現最傑出的服務者，才能贏得「服務尖兵」獎項。其中有巢氏房屋的藍琮祺經紀人，從2100位受稽人員中脫穎而出，成為今年30位「服務尖兵」獎得主之一。

藍琮祺表示，這項「服務尖兵」的榮譽，不僅僅是對自己服務品質的認可，更是對「誠實服務」的肯定。藍琮祺分享，「誠實」已經是房仲最重要的服務理念，但是真正的誠實房仲，不是只有提供完整的市場行情而已，還要主動向客戶告知所有你知道的資訊，包括前一手屋主取得的時間和價格、屋況瑕疵、社區資訊等等，幫助消費者做出最合適的決策。

「在買賣屋的知識上，客戶不會懂得比你多，所以身為房仲一定要主動為客戶著想、把關。」因此藍琮祺往往在客戶想到之前，就能事先準備好相關資料，讓客戶倍感窩心，也成為他今年獲獎的致勝關鍵。

客戶權益擺第一 藍琮祺幫客戶挽回600萬元房價

除了提供完整透明的房市資訊，主動維護消費者的權益，更是誠實服務的關鍵所在。藍琮祺回憶，2023年中，有一名來自北部的客戶，因為家人生病，因此打算出售一棟位於台中北屯區、40年以上的老透天厝，作為生活基金。

「當時那名客戶詢問房子有沒有機會賣到1000萬元，我聽到嚇壞了。」藍琮祺表示，「我趕緊跟客戶說這個價格太低了！類似條件的房屋在市場上大約在1400萬元至1500萬元之間，1000萬元幾乎是賤賣。」

事後藍琮祺才了解，客戶曾先請北部的房仲估價，該房仲表示房屋只有800萬元至900萬元的行情，所以客戶才詢問有沒有機會賣到1000萬元。「該房仲的估價嚴重偏離行情，有很大的機率是房仲打算把房屋賤賣給投機客，行低買高賣的行為。」藍琮祺分析，「要是我當時沒有誠實跟他講，屋主就會損失數百萬元。」最後藍琮祺以1400萬元成功將房屋出售，為屋主挽回600萬元房價，讓客戶非常開心，也非常感謝藍琮祺的誠實服務。

經紀人的頂尖服務 來自王俊諺店東的嚴格要求

店內經紀人獲得「服務尖兵」獎項，身為店東的王俊諺也與有榮焉。王俊諺店東分享，他從事房仲工作17年來，非常認同永慶房產集團的誠實理念。傳統的房仲經紀人為了成交，常常對買方說的是一套，對賣方說的卻是另外一套。但是這些過去的陋習，其實消費者都看在眼裡，也成為民眾不信任房仲的根源。

因此，王俊諺店東嚴格落實誠實理念，不管是面對買方還是賣方，都提供同一套完整透明的房市資訊和誠實專業的分析，把購售屋的決策還給消費者。不僅贏得客戶的信賴，還得到許多舊客戶引薦的消費者。為了深化誠實服務，除了提供最新的成交行情，王俊諺店東也嚴格要求經紀人，區域建設、商圈動態、嫌惡設施等，也要主動調查更新，幫助客戶掌握完整的資訊。

▲永慶房產集團加盟事業處莊志成總經理（中）恭賀有巢氏房屋台中中清捷運加盟店的王俊諺店東（左）和藍琮祺經紀人（右）實踐誠實服務，贏得臺灣服務業大評鑑。

用誠實和專業 促進房仲產業向上提升

除了用誠實精神領導門店，王俊諺店東也分享，有巢氏房屋的加盟店東們也集體響應永慶加盟總部的「誠實服務承諾」，共創誠實透明的房產交易環境。數年實踐下來，不僅消費者對於有巢氏房屋品牌更加信賴，從業者也以誠實自豪，產業不斷向上提升，讓他非常有感。

王俊諺店東指出，房仲不只是幫助消費者居間買賣，更要成為民眾的房產顧問，幫助民眾做出最好的資產配置。「這股趨勢，對於房仲專業度的要求會越來越高。」王俊諺店東表示，「所以我很感謝加盟總部，給予店東許多的資源和專業課程，幫助店東和經紀人們不斷成長，也讓消費者都能享受到最專業的房產服務。」

藍琮祺經紀人和王俊諺店東表示，今年獲獎只是一個起點，未來他們會在此基礎上，持續精進誠實服務，帶給消費者最頂尖的購售屋體驗。