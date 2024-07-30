中磊上半年EPS 4.19元、年增18％　看好明年上半年出貨大爆發

▲中磊電子舉行法說會，由董事長王煒（右）與總經理林斌（左）主持。（圖／中磊提供）

記者高兆麟／綜合報導

中磊電子（5388）今（30）日舉行法說會，並公佈2024年第二季暨上半年營運成果。中磊2024年上半年合併營收為299億元，較去年同期營收313.3億元，年減4.5%。受惠於較佳產品組合，毛利率達17.5%。累計上半年營業利益為15.3億元，年增12.2%，上半年歸屬母公司稅後淨利為12.2億元，較去年同期成長18.1%，累計上半年每股稅後盈餘為4.19元。

在單季營運部分，中磊2024年第二季營收為137.1億元，較去年同期營收年減12.5%。第二季毛利率達17.7%，單季營業利益為6.8億元，歸屬母公司稅後淨利為5.5億元，年增3.6%。以加權平均股數約296百萬股計算，第二季每股稅後盈餘為1.84元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中磊董事長王煒表示，今年Q2預期是近期谷底，預計Q3、Q4營收將穩健成長並逐步提升動能，隨著北美與歐洲的庫存修正，預期出貨的爆發點在名年的Q1、Q2，更預告2025年下半年的成長動能將更強。

中磊表示，寬頻網路已為數位經濟重要基礎建設，全球網通產業迎向競速新紀元，帶動網路基礎建設升級需求。為因應地緣政治及供應鏈之變化，中磊發揮全球布局優勢，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國等五大生產基地，提供全球客戶近地製造服務，即時回應市場需求，有效擴大電信直銷業務。

展望2024年下半年市場景氣，中磊持樂觀態度。迎接新世代高速寬頻產品問世，預期整體市場需求將逐漸增溫。中磊深耕電信寬頻領域，投入關鍵技術研發，新世代寬頻產品包括：10G高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、WiFi 7無線裝置、5G FWA固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，效益持續彰顯。