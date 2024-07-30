來台參加會展順道旅遊可申請2千元補助　貿協會展辦公司承辦

▲不論是來台參展或觀展，都可以透過主辦單位申請順道旅遊補助。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為爭取外籍旅客來台觀光，政府相關部門提出多項獎勵措施，交通部長李孟諺30日指出，來台參加會展外籍人士，順道觀光可申請兩千元補助。觀光署副署長林信任指出，參加會展的外籍人士，在展前或展後做順道旅遊，只要多停留一天，就可申請兩千元補助，是觀光署與國際貿易署的合作案，由觀光署編列預算，外貿協會會展辦公室承辦。

外貿協會會展辦公室指出，根據113年度「推動國際展覽及會議在台辦理」辦法，順道觀光，依據「辦理推廣貿易業務補助辦法」第6條附表補助計畫種類第4款辦理在台灣舉辦國際展覽與舉辦國際會議之順道觀光業務。

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受經濟部國際貿易署補助在台舉辦之國際展覽或會議，其主辦單位可申請參加該等展覽、會議之國外人士順道觀光補助（不含已申請「協助洽邀外商人士來台觀展採購計畫」補助之主辦單位）。

二、申請期限：自113年1月2日起至11月30日止（星期六），以郵戳（掛號郵寄）或經濟部推動會議展覽專案辦公室收文日為憑，逾期歉難受理。

三、申請計畫執行期間：自113年1月1日起至12月31日止。

四、補助計畫種類：辦理在台灣舉辦國際展覽與舉辦國際會議之順道觀光業務。

五、申請方式：申請單位於國際展覽或國際會議辦理日期前1個月內（但113年1月辦理之活動不在此限）將申請書以掛號郵寄或親送經濟部推動會議展覽專案辦公室（臺北市信義區信義路5段5號3樓3C38室，註明【順道觀光申請案】），聯絡電話：02-27255200分機1120、1130及1131，採隨到隨審制。

六、相關作業原則：有關補助對象之申請資格、補助計畫種類、補助方式及其他注意事項等，請詳參113年度「推動國際展覽及會議在臺辦理」順道觀光補助作業原則。

該辦公室說明，只要是申請會展補（捐）助的單位，不論是來參展，或是觀展，透過主辦單位都可以申請補助。觀光署指出，到國外參加會議或展覽，則是有提供半日遊或一日遊行程，每個國家作法不同。