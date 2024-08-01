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渣打中期稅前盈利增5％　斥資15億美元回購庫藏股

▲渣打銀行將進行15億美元股份回購。（圖／路透）

▲渣打銀行預計，將核心放在亞洲市場。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

渣打銀行（StanChart）在30日公布史上規模最大股票回購計畫，回購規模達15億美元（約493億元新台幣），還調高了今年獲利預期，主要集中於核心亞洲市場。國際業務總裁洪丕正指出，只要CET1高於13%至14%的目標水平，就會透過派息或回購盡快回饋股東。

據路透報導，渣打銀行公布上半年的法定稅前利益年增5.1%，至34.9億美元（約1148億元新台幣），相較之下，去年同期僅為33.2億美元，收入增長理想，目前預計，以固定匯率來計算，今年營業利益將成長超過7%，高於此前預估的5%至7%之間。

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渣打主席韋浩思（José Viñals）30日在業績發布會表示，集團意向是繼續增加派息，同時基於對業績的信心及穩健資本狀況，預期將2024年的收入增長調高至超過7%。

韋浩思也指出，渣打將進行集團最大規模15億美元（約493億元新台幣）的股份回購，這將令自2023年全年業績以來所公佈的股東分派總額增加至27億美元（約887億元新台幣），目標是在2024年至2026年間向股東回饋逾50億美元（約1643億元新台幣）。

據第二季度資料顯示，其普通股權一級資本充足比率（CET1）升至14.6%，若回購15億美元（約493億元新台幣）股份後，渣打銀行預計，將下降約60個基點（0.6個百分點）。

洪丕正補充，只要CET1高於13%至14%的目標水平，就會透過派息或回購盡快回饋股東。

渣打執行長溫拓思（Bill Winters）在聲明中指出，「全球貿易和投資將繼續成長，預計將集中在亞洲、非洲和中東成長，亞洲創造財富的速度也將超過世界其他地區」。

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