勞退自提比率近15％、破112萬人　創歷年新高

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞退新制明年將滿20年，願意自提勞退的人數也持續增加，根據勞保局最新統計，截至今年5月底，自願提繳人數為112萬6087人、年增10.6萬人，占整體提繳人數14.87％，創下歷年新高。

勞工退休金是保障勞工老年經濟安全的一環，依照《勞工退休金條例》規定，雇主每月應為勞工提繳不低於工資6％的退休金，勞工也可在每月工資6％範圍內自願提繳退休金。

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勞保局表示，勞工可儘早參加自願提繳退休金，提繳時間越長，可領取的退休金也越多，建議學生打工族或初入職場的社會新鮮人及早參加。另實際從事勞動的雇主、自營作業者、受委任工作者、不適用勞動基準法的勞工，也可於每月工資或執行業務所得6%範圍內自願提繳退休金。

勞保局說明，勞工朋友可選擇以口頭或書面向雇主表達自願提繳的意願，由雇主向勞保局申報，並由雇主每月向勞工收取自願提繳金額繳納至勞保局。勞工自願提繳率1年內最多可調整2次，且可隨時透過雇主向勞保局申報停止提繳。

勞保局也說，勞工自願提繳退休金，除可提前建立儲蓄習慣，增加勞工退休金個人專戶累積金額，自願提繳金額每年還可參與分配投資運用收益，請領時享有不低於依當地銀行2年定期存款利率所計算的保證收益保障。此外，自願提繳金額不計入提繳年度薪資所得課稅，享有賦稅優惠。