00944破發還留嗎？股添樂曝5檔抗跌高股息ETF：搭878和713最完美

▲ 投信30日還是持續買進，買超110億；外資則是賣超236億，買超之冠與賣超之冠都是ETF。（示意圖／達志影像）

文／股添樂 股市新觀點

不少人問我，今年5月發行的野村趨勢動能高息(00944)，最近一段時間破發了，還能不能留？其實我們會寫文章、會做影片，所有內容都是有做過功課的。

00944這檔ETF一上來，我就認為它會是一檔具備抗跌體質的高股息ETF。數字會說話，我們抓台股近期最高點7/11收盤價24416起算，至今跌幅超過2100點，幅度-8.88%。

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這張圖表統整這段期間抗跌前5名的高股息ETF，00713、00915不意外，第5名正是00944，而且這5檔跌幅都不到大盤的一半，抗跌表現不在話下。

另一個看好的原因是，我在先前的影音有分享過，944這檔ETF成分股是當今高股息ETF中極少數成分股過半集中在台股市值150~300這個區段的類型(圖在留言1樓)，這個區段的股票不像市值前150大，很多股票殖利率都還有4.5%，甚至5%以上，因此00944跟其他高股息ETF持股重疊度也是最低的。

當然我不建議單買這檔ETF，畢竟市值前150大才是台股主流，不過如果作為其他高股息ETF的搭配，我覺得是這個定位是很棒的，除了可以覆蓋到市值150~300之間，分散的情況下同時還可以避免股息吃到2代健保。

878主攻市值前50大、713鎖定前150大、944聚焦150~300之間，優點是完美覆蓋０死角，缺點是怕你不夠錢。