巴拿馬運河9月每日通行量恢復到36艘　貨櫃船多已恢復通行

▲巴拿馬運河9月即將恢復正常通行量。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張佩芬／台北報導

巴拿馬運河因為遭逢70年來最嚴重乾旱，從去年4月開始的減載通行，在今年5月已獲得明顯改善，運河當局本周宣布，因降雨改善乾旱問題，從9月份開始，巴拿馬運河預計將每日船隻通行量自34艘增加到36艘，已經恢復乾旱前的36-38艘正常通行量。陽明海運指出，公司美東線船隻都已恢復航行巴拿馬運河，附加費也已停收。

去年巴拿馬經歷了有記錄以來第三乾旱的年份，當時因為美國西岸碼頭工人年度新合約還未完成簽屬，讓美國供應鏈危機浮現，到了6月中，在國總統拜登指派的代理勞工部長蘇維思(Julie Su)，協調勞資雙方就一份新的六年合同達成初步協議，結束了長達13個月的談判，化解了供應鏈斷鏈的危機。

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但是去年10月爆發紅海危機，12月19日開始，多數船公司暫停通行紅海，原本因巴拿馬運河限制通行量而改航蘇伊士運河的船隻，變成要繞行好望角，讓船隻營運成本大增，市場運價也開始拉升。

如今巴拿馬運河旱象解除，8月5日通行量將自目前的34艘增為35艘，9月再增為36艘。該運河通船隻六成以上是貨櫃船，目前絕大多數貨櫃船都已恢復通行，也已取消徵收巴拿運河附加費。攬貨公司則指出，現在船公司收運費多數採取ALL IN方式，實際上都沒在收運河附加費，有收的還可以申請免收。

萬海與赫伯羅德聯營的美東線，因為從兩岸出發士往西走，經新加坡與可倫坡，繞好望角到美東，回程才走巴拿馬運河。

該運河佔全球航運的5%左右，在乾旱最嚴重的時候，曾經有100多艘船隻排隊等待21天才能通行，今年5月16日，每日通行艘次從17艘增加到24艘，6月1日開始增至32艘，7月11日增至33艘。

管理局預計，在10月份開始的2024-2025財年，估計總收入將年增18%，達到56億美元，其中對國家貢獻增長13%。

運河當局計劃在六年內建造一座新的水庫，耗資約16億美元，以提供運河足夠的水量來維持正常運行。