友達Q2地震影響每股損失0.03元　本業成功轉虧為盈

▲面板大廠友達。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

面板大廠友達（2409）今日舉行法說會，並公佈第二季合併財報，第二季合併營業額為743.3億元，季增25%，年增17.4%，毛利率11.2%，營利率為0.1％，歸屬母公司業主之淨損為2.3億元，基本每股損失為0.03元。



友達2024年第二季面板總出貨面積達556.8萬平方米，較2024年第一季增加5.1%，與2023年第二季相比減少2.4%。

友達表示，回顧第二季，4月初的地震的確對公司產出造成一些影響，但在團隊努力之下，已全線恢復生產。

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友達指出，消費型電子產品市場需求平穩回升，品牌持續備貨。BHTC自第二季起併入友達，擴大車用事業成長動能，垂直場域事業亦穩健成長。受惠於整體營收較上一季大幅增長25.0%，本季本業營運成果順利轉虧為盈，整體虧損程度亦較上一季大幅改善。

進入第三季，友達認為，全球經濟環境仍受通膨及戰爭的不確定性影響，但公司產品業務多元且積極優化產品組合，且車用與垂直場域動能維持穩定，有助於整體營運表現。



友達強調，公司近幾年一直努力進行雙軸轉型，希望最大化公司在顯示技術上的know-how，由一家以面板為主的顯示用元件公司，轉型成一個「以顯示技術為核心的解決方案公司」。

友達指出，未來在公司營運與策略規劃方面，將改以三組不同的營運結構來當作公司的三個主要營運支柱，「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」以及「Display顯示科技」。透過三組不同的營運結構，針對各自的挑戰與機會進行營運聚焦與優化，以取得最佳營運表現，以期能夠降低面板產業景氣循環的影響，達到穩定獲利、永續經營。