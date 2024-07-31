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百位台灣企業家到第一座世界大獎　《安永企業家獎》歡慶20週年見證台灣企業精神

▲▼《安永企業家獎》歡慶20週年見證台灣企業精神。（圖／業者提供）

▲《安永企業家獎》廿周年晚宴─歷屆得主與評審貴賓齊聚一堂。（圖／業者提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

《安永企業家獎》自1986年由EY在美國創立以來，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項，自2005年在台灣開辦以來，今年是第20年。身為EY第一個在大中華區推動《安永企業家獎》的市場，在過去的20年間，不僅見證了台灣經濟市場的成長茁壯，也打造一個頂尖商業領袖進行交流和合作的平台。

▲▼《安永企業家獎》歡慶20週年見證台灣企業精神。（圖／業者提供）

▲歷屆企業家得主合影。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳30日在《安永企業家獎》20周年晚宴活動致詞時表示，「安永企業家獎」20年來見證了產業趨勢的軌跡，歷屆的優秀得主之中，回顧《安永企業家獎》走過20個年頭，融合匯集了超過上百位參加獎項的台灣企業家，已展現其永續經營、決策謀略、創新力量集結的企業家精神。

傅文芳相信，站在下一個20年的起點，《安永企業家獎》將與台灣更多企業領袖共築未來，尋找用理想改變人生與世界，以熱情實踐理念的企業家與領導者。

▲▼《安永企業家獎》歡慶20週年見證台灣企業精神。（圖／業者提供）

▲歷屆企業家得主合影。

《安永企業家獎》20周年晚宴活動，活動主題為「創藝20‧啟動未來」，象徵《安永企業家獎》傳頌將企業永續視為使命的企業家，及其經營領導的藝術，持續承襲百位卓越企業家的精神與心志航向未來。

傅文芳強調，《安永企業家獎》歷屆評審也是匯集產官學界的翹楚，他非常感謝勞苦功高的獨立評審團的貢獻與投入，透過評審團的真知灼見，遴選出優秀的企業家們。同時，他也要對20年來一直支持與參與《安永企業家獎》的榮譽評審主席─許士軍博士，表達深摯的感謝。

▲▼《安永企業家獎》歡慶20週年見證台灣企業精神。（圖／業者提供）

▲《安永企業家獎》多位女性企業家得主合影，展現女力特質。

《安永企業家獎》20年來見證了產業趨勢的軌跡，以及代代相傳的企業家精神與經營藝術，而這20年來由大家所累積凝聚的能量，終於在2023年時，由環球晶圓徐秀蘭董事長為台灣的企業界奪得第一座《安永世界企業家大獎》，讓世界聚焦台灣，更立下重要的里程碑。

企業家即是社會的傳承者，在社會進步的同時，也推動社會的進化，而《安永企業家獎》也讓大家看到企業家的高度與氣度。經濟部部長郭智輝在2017年以崇越集團董事長身分，獲得《安永企業家獎》年度大獎得主，郭部長除了在其董事長期間善用企業的力量貢獻社會，也曾擔任評審為《安永企業家獎》遴選出傑出企業家啟示社會，而現今更將其經營能力用於國家。

▲▼《安永企業家獎》歡慶20週年見證台灣企業精神。（圖／業者提供）

▲歷屆企業家得主合影。

在晚宴活動現場，主辦單位安永聯合會計師事務所除了邀請到歷屆的《安永企業家獎》得主共襄盛舉，也透過 Google Deep Mind 紀懷新博士的現場分享「AI優先的旅程」，期盼在場企業家們能夠掌握AI智慧先機，結合傳承的營運典範，未來創造出更多新的可能。

▲▼《安永企業家獎》歡慶20週年見證台灣企業精神。（圖／業者提供）

▲Google Deep Mind 紀懷新博士(左)分享AI未來旅程，安永聯合會計師事務所傅文芳所長(右)贈送紀念品。

紀懷新博士在分享時表示，機器學習正在改變許多的科技產品，從網際網路、智慧型手機、序列對序列深度學習到聊天機器人等技術，幾乎每8年就會迎來一次科技變革。另外，在人工智慧(AI)發展旅程中，大型語言模型(LLM)將改變人類與AI的互動方式，並對生活產生重大影響。展望未來，掌握AI智慧先機將使我們不用親自動手操作，可透過電腦多模態學習等科技，創造更多的可能性。

傅文芳所長更期許，在《安永企業家獎》20周年的此刻，象徵著站在下一個20年的起點，《安永企業家獎》將與台灣更多企業領袖共築未來，尋找用理想改變人生與世界，以熱情實踐理念的企業家與領導者。

關鍵字： 安永

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